به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات موجود در لایحه ۱۴۰۵، سقف استفاده سازمان هدفمندسازی یارانهها از تنخواه بانک مرکزی نسبت به منابع هدفمندی یارانهها، مانند سال گذشته، ۳ درصد تعیین شده است.
این حکم که در تبصرههای مربوط به قانون هدفمندی ذکر شده، موظف میکند بانک مرکزی این میزان را به صورت تنخواه برای پرداخت به موقع مصارف، در اختیار سازمان قرار دهد.
این در حالی است که سقف تنخواه بانک مرکزی برای پرداخت مصارف هدفمندی ۳ درصد جمع مصارف تعیین شده بود و طبق جدول، این سقف همچنان ۳ درصد باقی مانده است، که نشاندهنده تداوم روش مدیریتی دولت برای تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز یارانهها از طریق بانک مرکزی با سقف ثابت درصدی است.
