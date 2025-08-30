اسماعیلی: وفاق در تعامل یک سال گذشته دولت و مجلس تبلور روشنی یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در جمع معاونان و مدیران این معاونت، با اشاره به سالگرد شهادت شهید رجایی و شهید باهنر، یاد و خاطره شهیدان دولت را گرامی داشت و با سپاس از حمایت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت و شخص رئیس‌جمهور آن را راهنمای عمل و ارزیابی مواضع و فصل‌الخطاب همه جریان‌ها و فعالان سیاسی برشمرد و گفت: موضع روشن رهبری بار دیگر نشان داد که مسیر برون‌رفت از دشواری‌های پیشِ‌رو جز با همدلی، وفاق، انسجام ملی و همراهی دولت و مجلس و سایر ارکان نظام امکان‌پذیر نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه تعاملات دولت و مجلس نتایج و ثمرات ارزشمندی برای کشور داشته افزود از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم تعداد ۵۴ فقره قانون توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، که از این تعداد ۱۸ فقره مربوط به طرح‌های نمایندگان مجلس و ۳۵ فقره مربوط به لوایح پیشنهادی دولت بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه دولت‌های قبل مجموع قوانین مصوب ۵۰ درصد کمتر بوده است. این موضوع نشان از تحرک تقنینی و نزدیک شدن به «لایحه‌محوری» نسبت به طرح‌ها است؛ موضوعی که هم سیاست اعلامی دولت و هم از مطالبات مکرر مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بوده است.

اسماعیلی افزود: اهمیت این روند در آن است که لوایح پشتوانه کارشناسی دقیق‌تر، بررسی‌های میدانی گسترده‌تر و هم‌سویی بیشتری با برنامه‌های توسعه کشور دارند. از این رو، تقویت سهم لوایح در فرآیند قانون‌گذاری واقع گرایی و نیازسنجی حقیقی در تصمیم‌سازی‌های کلان در حل مسائل ملی است.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: تجربه سال نخست دولت چهاردهم نشان می‌دهد که مسیر تعامل میان قوه مجریه و مقننه در حال حرکت به سمت یک الگوی هماهنگ‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی کشور است. همچنین، غلبه لوایح بر طرح‌ها می‌تواند موجب ارتقای کیفیت قوانین، کاهش تعارض‌های احتمالی و افزایش سرعت در اجرا شود؛ موضوعی که نهایتاً به نفع مردم و کارآمدی نظام اداری کشور خواهد بود. بررسی لوایح پیشنهادی دولت چهاردهم که در سال نخست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به قانون تبدیل شده‌اند، نشان می‌دهد رویکرد دولت در عرصه قانون‌گذاری بر فعال سازی ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت «دیپلماسی حقوقی و اقتصادی» متمرکز بوده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور دکتر پزشکیان در مجلس را در قیاس با دولت‌های قبل بی نظیر خواند و گفت: در سال نخست رئیس جمهور محترم ۱۲ بار در مجلس شورای اسلامی حضور یافته است، آماری که در مقایسه با رؤسای‌جمهور پیشین، بی سابقه است چرا که حضور روسای جمهور وقت در سال نخست دولت هیچ گاه بیشتر از ۷ بار نبوده است. این حضور بی واسطه معنای روشنی دارد: ارج‌گذاری به جایگاه مجلس و تعبیر واقعی وفاق برای خدمت. این حضور مکرر، فضای گفت‌وگوی رودررو میان مجریان و قانون‌گذاران را تقویت کرده است.

حضور کم سابقه اعضا هیئت دولت در مجلس

دکتر اسماعیلی در ادامه همچنین به بیان آماری از حضور وزرا و معاونین رئیس جمهور در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت ۵۰ جلسه حضور اعضاء هیئت دولت در صحن علنی و غیر علنی و ۲۵۵ جلسه حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی آماری قابل توجه است که نشان از تعامل و اهمیت بخشی دولت به مطالبات نظارتی نمایندگان اعم از پاسخگویی به سوالات، گزارش عملکرد و حضور در نشست‌های تخصصی دارد.

معاون رئیس جمهور همچنین در خصوص میزان تذکرات نمایندگان تصریح کرد: مجموع تذکرات نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور یا اعضای کابینه در این دولت ۱۲۲۵ فقره است در حالی که برخی مجالس گذشته ما شاهد ۵۰۰۰ تذکر در یک سال هم بودیم که این موضوع کاهش فاحش و معناداری با مجالس و دولت‌های پیشین در مدت زمان مشابه را نشان می‌دهد و معیار خوبی ارزیابی روابط خوب دولت چهاردهم با مجلس دوازدهم است.

اسماعیلی گفت: میزان تذکرات نمایندگان به این دولت در سال نخست نسبت به دولت سیزدهم ۵۶ درصد، نسبت به دولت دوازدهم ۴۵ درصد و نسبت به دولت یازدهم ۷۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اسماعیلی در بخش دیگری از جلسه گفت: یکی از شعارهای رئیس جمهور مراجعه به نظر کارشناسان هر حوزه بود که علاوه بر سایر نشست‌های نخبگانی، یک جلوه آن هم اندیشی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس است.

او افزود: هدف اصلی تشکیل جلسات رییس جمهور با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد همگرایی و تعامل مستقیم دولت و مجلس و شنیدن نظرات تخصصی است تا ضمن دریافت مسایل و مشکلات نمایندگان، حمایت آن‌ها برای برنامه‌های کلان به ویژه در حوزه‌هایی چون بودجه، معیشت مردم، امنیت و سیاست خارجی و … حاصل شود.

معاون رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مقایسه عملکرد دولت چهاردهم در این مهم با برگزاری ۱۵ جلسه رئیس جمهور با کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس در سال اول خدمت نسبت به دولت‌های قبل قابل قیاس نیست چرا که در سه دولت قبل مجموعاً تنها ۳ جلسه اینچنینی تشکیل شده بود!

اسماعیلی در بخش دیگری از این جلسه با بیان اینکه دکتر پزشکیان خود فرزند مجلس بوده و آشنایی لازم با دغدغه‌های نمایندگان و مشکلات حوزه‌های انتخابیه آنان دارد گفت: رئیس جمهور در اقدامی بی‌نظیر طی سال گذشته در ۳۰ جلسه با ۲۳ مجمع نمایندگان استان نشست تخصصی برگزار نمود.

اسماعیلی هدف این نشست‌ها را آسیب شناسی مسائل و مشکلات استان‌ها در جهت تحقق شعارها و سیاست‌های کلان دولت چهاردهم برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر استان خواند و افزود: آمار دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که این نشست‌ها توسط رییس جمهور دولت سیزدهم تنها در ۱۰ جلسه تجمیعی با مجموع مجامع استانی نمایندگان انجام شده و در دولت دوازدهم هیچ نشستی برگزار نگردیده است.

اسماعیلی تاکید کرد: این بررسی تطبیقی نشان از اهتمام ویژه رییس جمهور دولت چهاردهم به ارتقاء روابط دولت و مجلس و وقوف بی واسطه از مشکلات مردم از زبان نمایندگان آنها دارد. نکته قابل توجه جلسات مکرر رئیس جمهور با استان‌های محروم است مانند ۳ بار دیدار با نمایندگان استان گلستان و ۲ بار دیدار با نمایندگان لرستان و سیستان و بلوچستان.

معاون رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه طرح سؤال از اعضای کابینه یکی از ابزارهای پذیرفته شده نمایندگان مطابق با اصل ۸۸ قانون اساسی برای انجام نظارت است، گفت: دولت همواره خود را پاسخگوی نمایندگان دانسته و از پاسخ به سوالات نمایندگان استقبال کرده است. اگر چه گاهی تعدد سوالات و نیز میزان اهمیت سوال محل مناقشه بوده و حتی با تذکر دلسوزانه مقام معظم رهبری هم مواجه شد. با این همه تقویت وفاق در این دولت با مجلس دوازدهم نوید بخش تعاملات بهتری با نمایندگان نسبت به ادوار گذشته است تا آنجا که میزان سوالات و تذکرات به صورت معناداری نسبت به گذشته کاهش یافته است.

اسماعیلی در ادامه تعداد سوال راه یافته به صحن نمایندگان مجلس دوازدهم از دولت را ۷ مورد خواند که تنها دو مورد به عدم اقناع نمایندگان منتهی شده است و افزود: این در حالی است که در دولت گذشته در مدت مشابه ۱۳ سوال و در دولت پیش از آن ۴۱ سوال به صحن راه یافته بود و موارد متعددی با عدم اقناع نمایندگان مواجه می‌شد.

اسماعیلی همچنین گفت: در دوره یک ساله اول دولت چهاردهم، معاون امور تقنینی معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت، با حضور در ۱۰۳ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در ۱۱۰ مورد، ضمن اظهار نظر در صحن مجلس به دفاع از لوایح و تامین نظرهای دولت نسبت به طرح‌ها و پیشنهادهای نمایندگان، پرداخته است که بیش از ۹۰ درصد این موارد با تامین نظر دولت مواجه شده است.

تقدیم لوایح کاربردی و راهگشا

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تعداد کل لوایح تقدیمی به مجلس در دوره یکساله اول دولت چهاردهم گفت: مجموع لوایح تقدیمی و معوقه دولت ۲۰۸ فقره می‌باشد، از این تعداد ۱۸۴ فقره مربوط به بازنگری و تایید لوایح معوق و ۲۴ فقره لایحه جدید نیز با امضاء دکتر پزشکیان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: در مدت مشابه دولت سیزدهم تعداد ۱۶۰ فقره لایحه تقدیم مجلس گردیده بود، این مقایسه نشانگر این است که دولت چهاردهم در بخش تقنین با عنایت به منویات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، لایحه محوری را مد نظر قرار داده است.

اسماعیلی در ادامه تاکید کرد: البته تا نقطه آرمانی فاصله داریم و همه باید برای رسیدن به آن نقطه بکوشیم. همانگونه که مقام معظم رهبری اتحاد ملی را مقدس و سپر پولادینی برای حفظ کشور خواندند ما نیز باید با سخت کوشی و حفظ انسجام به دنبال عبور از مشکلات داخلی و بین المللی باشیم. بنده قبلاً هم گفته‌ام که باید موضع خود را در برابر این پرسش ساده روشن کنیم که راه تعالی کشور چیست؟ تقابل یا تعامل؟ واگرایی یا همگرایی؟ وفاق یا تفرق؟ التیام یا التهاب؟ بنده معتقدم هر پاسخی به این دوگانه نسبت ما را و تعهد ما را برای سربلندی و توسعه کشور آشکار می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از کوشش کارکنان و کارشناسان این معاونت، موفقیت‌های یادشده را حاصل این تلاش و نیز همراهی تحسین برانگیز مجلس دانست و ضمن سپاس از رییس، هیات رییسه و یکایک نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت: بدون این وفاق و همکاری دست یافتن به موفقیت در خدمت به مردم ممکن نبود.