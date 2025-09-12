مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تصمیمات دولت پیرامون حذف یارانه نقدی برخی دهکهای درآمدی، اظهار کرد: یارانه نقدی متعلق به تمامی مردم نیست و باید به اقشار نیازمند جامعه اختصاص یابد.
وی ادامه داد: بر این اساس، دریافت یارانه باید مختص افراد نیازمند در دهکهای یک تا هفت باشد. متأسفانه مشاهده میکنیم برخی افراد در دهکهای هشت تا ده نیز یارانه دریافت میکنند که این امر موجب میشود منابع لازم برای حمایت از نیازمندان واقعی به ویژه در دهکهای یک تا سه، محدود شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حذف یارانه افرادی که دارای تمکن مالی هستند، گفت: یارانه افرادی که وضعیت مالی مناسبی دارند، باید حذف شود و منابع حاصل باید به کسانی اختصاص یابد که نیازهای مالی بیشتری دارند.
وی متذکر شد: در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه، حذف یارانه ثروتمندان و دهکهای بالای جامعه پیشبینی شده است. همچنین یارانه دهکهای یک تا سه باید افزایش یابد و برای دهکهای چهار تا هفت نیز مبلغ یارانه باید کمتر از این سه دهک اول باشد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در مجموع باید به ۷ دهک اول جامعه یارانه پرداخت شود، اما اگر افرادی در این بین قرار دارند و یارانه آنان قطع شده، باید امکان اعتراض داشته باشند.
وی درباره شاخصهای تعیین شده برای پرداخت یارانه، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاخصهای مربوط را مشخص کرده و افرادی که مطابق این شاخصها باشند، باید یارانه دریافت کنند.
طغیانی در پایان، اظهار کرد: برای اتخاذ سیاستهای رفاهی، باید کل جامعه را در نظر بگیریم و متناسب با امکانات و منابع محدود، حمایتها به سمت مستحقترین و نیازمندترین افراد هدایت شود.
