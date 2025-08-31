بازیکن استقلال به چه دلیل مقصدش را تغییر داد؟

به گزارش خبرنگار مهر، جوئل کوجو پس از حضور در تیم فوتبال استقلال و عدم درخشش در جمع آبی پوشان در پایان فصل بیست و چهارم لیگ برتر با عقد قراردادی قرضی و به مدت یک فصل راهی تیم نفتچی ازبکستان شد.

کوجو در جدیدترین صحبت‌های خود با رسانه‌های ازبکستانی در رابطه با بازگشت به فوتبال این کشور اظهار داشت: من با تمام وجود می‌خواستم به دینامو بازگردم، اما مسائل مالی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. باشگاه نفتچی توانست مبلغ تعیین‌شده باشگاه استقلال را پرداخت کند، بنابراین انتخاب من به نفع باشگاه بود. از هواداران می‌خواهم من را درست درک کنند.

او ادامه داد: در زندگی یک فوتبالیست انتخاب‌های زیادی وجود دارد. این بار خوش‌شانس بودم که در تیم نفتچی فرغانه بازی کنم. با تمام توان با این تیم می‌جنگم و تلاش می‌کنم هواداران را خوشحال کنم.

لازم به ذکر است که تیم‌های ملی فوتبال قرقیزستان و ترکمنستان در تورنمنت کافا روز گذشته (شنبه ۸ شهریور) به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید و جوئل کوجو زننده تنها گل تیم ملی قرقیزستان بود و در پایان بازی جایزه بهترین بازیکن زمین را هم دریافت کرد.

این بازیکن در پایان فصل جاری باید به استقلال باز گردد.