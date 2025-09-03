به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه ۱۰ شهریور برای برپایی اردویی ۶ روزه راهی جزیره کیش شد تا ضمن آماده‌سازی هرچه بهتر، دیدارهای تدارکاتی نیز برگزار کند. این اردو فرصتی ویژه برای شاگردان ریکاردو ساپینتو خواهد بود تا شرایط بدنی و فنی خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر ارتقا دهند.

با توجه به تعداد بالای ملی‌پوشان استقلال که در حال حاضر در اردوهای تیم ملی بزرگسالان و تیم‌های پایه حضور دارند، برخی بازیکنان کمتر به میدان‌رفته آبی‌ها این شانس را خواهند داشت تا توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. بازیکنانی مانند صالح حردانی، ابوالفضل زمانی، محمدرضا آزادی، اسماعیل قلی‌زاده و چند بازیکن دیگر اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که می‌توانند نگاه کادر فنی را بیش از پیش به خود جلب کنند.

ریکاردو ساپینتو که همواره به رقابت سالم در ترکیب استقلال اعتقاد دارد، این اردو را فرصت مناسبی می‌بیند تا عملکرد بازیکنان جوان و نیمکت‌نشین را زیر نظر بگیرد و از میان آن‌ها گزینه‌های تازه‌ای برای ترکیب اصلی انتخاب کند.

از سوی دیگر، برگزاری بازی‌های دوستانه در طول این اردو می‌تواند محک جدی برای بازیکنان باشد؛ جایی که نه تنها شرایط فنی، بلکه میزان آمادگی بدنی و روحی آن‌ها برای حضور در مسابقات رسمی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. یک دیدار تدارکاتی برای استقلال قطعی شده و احتمال اینکه یک بازی دیگر هم در دستورکار شاگردان ساپینتو قرار گیرد، وجود دارد.

اردوی کیش برای استقلالی‌ها تنها یک اردوی آماده‌سازی نیست، بلکه فرصتی است تا بازیکنان کمتر دیده‌شده با انگیزه بالا خود را ثابت کنند و نشان دهند می‌توانند در ادامه فصل نقش مهمی در موفقیت‌های تیم ایفا کنند.

تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر باید شامگاه جمعه ۲۱ شهریور و از ساعت ۲۰ رو در روی تیم استقلال خوزستان قرار گیرد و با توجه به خستگی بازیکنان ملی پوش، ممکن است در این دیدار ساپینتو دست به تغییر در برخی از پست‌ها بزند و از نفرات جدید استفاده کند.