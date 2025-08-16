کوجو: با حضور در استقلال آرزویم برآورده شد؛ سطح لیگ ایران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، جوئل کوجو پس از حضور ناموفق در تیم فوتبال استقلال در پایان فصل بیست و چهارم، با پیشنهاد باشگاه نفتچی ازبکستان مواجه شد. پس از مذاکرات دو باشگاه، کوجو با قراردادی به مدت یک فصل و به صورت قرضی به لیگ ازبکستان بازگشت تا فوتبال خود را در این کشور ادامه دهد.

کوجو اخیراً در برنامه اینترنتی «پادکست لایتز» درباره تجربه حضور خود در لیگ برتر ایران گفت: «سطح فوتبال در ایران بالاست و جزو شش لیگ برتر آسیا قرار دارد و یکی از مهم‌ترین رقابت‌های این قاره محسوب می‌شود.

او در ادامه افزود: در لیگ برتر ایران تیم‌های بزرگی حضور دارند و استقلال هم جزو تیم‌های بزرگ و مهم است. این باشگاه سابقه دو بار قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا را دارد.

مهاجم تیم ملی قرقیزستان در پاسخ به این سوال که دستمزد او در استقلال چقدر بوده است، اظهار داشت: این موضوع محرمانه است، اما می‌توان گفت که حقوقی بین ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از تیم‌های ازبکستانی در لیگ برتر ایران پرداخت می‌شود. زمانی که در تیم دینامو سمرقند بازی می‌کردم، اوضاع مالی کمی به هم ریخته بود، اما در پایان فصل شرایط بهتر شد.

کوجو درباره مدت زمان قرارداد خود با باشگاه نفتچی گفت: من تا پایان فصل با این باشگاه قرارداد دارم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره رفتار خود پس از دیدار تیم‌های استقلال و النصر در لیگ قهرمانان آسیا فصل گذشته و دریافت پیراهن کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم عربستان، که بازتاب زیادی داشت، توضیح داد: من فقط یک آرزو داشتم و آن دیدن کریستیانو رونالدو بود و بالاخره با او روبه‌رو شدم.

کوجو افزود: رویارویی با رونالدو در زمین بازی لحظه‌ای بسیار ویژه و فراموش‌نشدنی بود. پس از بازی با او عکس گرفتم و پیراهنش را نیز دریافت کردم. این تجربه برای من فوق‌العاده بود. همیشه آرزو داشتم او را ببینم و حضور در استقلال این فرصت را برایم فراهم کرد. رونالدو یک حرفه‌ای واقعی است و من به او ایمان دارم.