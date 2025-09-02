مذاکرات مثبت استقلال با کاپیتان تیم ملی فوتبال کامرون

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در روزهای اخیر مذاکرات مثبتی را با مدیر برنامه‌های وینسنت ابوبکر مهاجم ۳۳ ساله تیم ملی کامرون، انجام داده و طرفین به توافقات خوبی دست یافته‌اند. بر همین اساس احتمال پیوستن این بازیکن مطرح آفریقایی به جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو بسیار جدی است و احتمال عقد قرارداد طی روزهای آینده وجود دارد.

ابوبکر که سابقه بازی در تیم‌های بزرگی همچون پورتو پرتغال و بشیکتاش ترکیه را در کارنامه دارد، هم‌اکنون در اردوی تیم ملی کامرون حضور دارد و خود را برای دیدار حساس مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل تیم ملی اسواتینی آماده می‌کند؛ مسابقه‌ای که قرار است روز ۱۳ شهریور برگزار شود.

از نکات قابل توجه در این انتقال احتمالی، نقش مستقیم ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال و کلارنس سیدورف مشاور مدیرعامل باشگاه در انتخاب این بازیکن است. این دو پس از بررسی گزینه‌های مختلف خط حمله، با مشورت یکدیگر ابوبکر را به عنوان گزینه مناسب برای تقویت خط هجومی استقلال پسندیده‌اند.

اگر روند مذاکرات به همین شکل پیش برود، حضور وینسنت ابوبکر می‌تواند یکی از نقل‌وانتقالات مهم فوتبال ایران در فصل جاری باشد. تجربه بالای این مهاجم در لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی، او را به مهره‌ای ارزشمند برای استقلال تبدیل خواهد کرد؛ تیمی که در تلاش است با خریدهای هدفمند، شانس خود را برای موفقیت در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ افزایش دهد.