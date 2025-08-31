به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه استقلال، بیژن طاهری با اشاره به شرایط این تیم توضیح داد: استقلال در فصل جاری با در اختیار داشتن بیش از ۱۲ بازیکن ملی‌پوش، توانسته تیمی منسجم و قدرتمند بسازد که این پتانسیل بزرگ، بیش از هر چیز نیازمند ایجاد آرامش کامل است. تنها در چنین فضایی است که می‌توانیم با رهبری سرمربی پرتغالی تیم، ریکاردو ساپینتو، بهترین اتفاقات ممکن را برای هواداران رقم بزنیم.

وی ادامه داد: استقلال امسال تیمی کاملاً همدل و متحد است و حفظ انسجام و آرامش در کنار حمایت بی‌وقفه هواداران، کلید دستیابی به فصل متفاوت و موفق محسوب می‌شود. با پشتوانه پرقدرت بازیکنان ملی‌پوش، کادر فنی مجرب و حمایت مستمر هواداران، امید ما این است که فصل پیش رو سرشار از افتخارات ماندگار باشد.

مدیر تیم استقلال بر نقش مهم پیشکسوتان باشگاه، مدیران سابق و همه دلسوزانی که دل در گرو استقلال دارند تاکید کرد و گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و اتحاد واقعی هستیم. همه باید دست در دست هم دهیم و تنها کنار استقلال باشیم تا با همکاری و همبستگی، بهترین نتایج برای این تیم رقم بخورد.

بیژن طاهری همچنین با اشاره به اظهارات یکی از مدیران سابق استقلال، بیان کرد: انتظار ما از مدیران سابق و دوستان این است که صرفاً در حد حرف همراه استقلال نباشند، بلکه در عرصه عمل نیز حمایت خود را نشان دهند. مرور خاطرات و رجوع به گذشته، هیچ دردی از استقلال دوا نمی‌کند. امروزه هواداران توقع دارند حرف و عمل کسانی که ادعا می‌کنند دل در گرو موفقیت استقلال دارند، یکی باشد.

او با تاکید بر اینکه حاشیه‌سازی و بازگرداندن مسائل قدیمی تنها تمرکز تیم را به هم می‌ریزد، افزود: تیم ما به محیطی آرام و فاقد تنش نیاز دارد تا با تمام توان و انگیزه خود برای کسب قهرمانی تلاش کند.

طاهری در خصوص نقش حمایتی هواداران نیز گفت: حمایت هواداران بزرگ‌ترین پشتوانه استقلال است که با شور و هیجان خود انرژی مضاعفی به بازیکنان منتقل می‌کند. آنها باید مطمئن باشند که همه اعضای باشگاه، از مدیران تا بازیکنان، با تمام قوا در جهت سربلندی این تیم می‌کوشند.

مدیر تیم استقلال درباره انگیزه کادر فنی و تلاش شبانه‌روزی سرمربی پرتغالی تیم اضافه کرد: ریکاردو ساپینتو مربی پرتلاش و با تجربه‌ای است که توانسته تیم را در مسیر پیشرفت قرار دهد. با برنامه‌ریزی دقیق و تمرینات منسجم، در تلاشیم استقلال را به اوج بازگردانیم.

بیژن طاهری اعلام داشت که استقلال راهی کیش خواهد شد تا اردوی آماده‌سازی خود را پیش از شروع مجدد مسابقات برگزار کند. هدف از این اردو، ایجاد آمادگی کامل برای مواجهه با چالش‌های فصل پیش‌رو است.

طاهری خطاب به پیشکسوتان، مدیران سابق و هوادارانی که دل در گرو استقلال دارند گفت: بیایید با همدلی و اتحاد، حاشیه‌ها را کنار بگذاریم و همه انرژی خود را صرف حمایت از تیم کنیم. تنها با همبستگی و یکپارچگی، می‌توانیم فصل جاری را به بهترین فصل در تاریخ پرافتخار باشگاه تبدیل کنیم.