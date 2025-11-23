سرنوشت کوجو در دست استقلال/ احتمال تمدید قرارداد قرضی با نفتچی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در نیم‌فصل لیگ بیست و چهارم برای تقویت خط حمله خود، جوئل کوجو، مهاجم قرقیزستانی-غنایی، را با قراردادی سه‌ساله جذب کرد. با این حال، کوجو نتوانست انتظارات را برآورده کند و آبی‌ها خیلی زود از عملکرد او ناامید شدند، تا در پایان فصل و با قراردادی قرضی به تیم نفتچی فرغانه منتقل شود.

در همین حال، سوپرلیگ ۱۶ تیمی ازبکستان با یک هفته مانده به پایان فصل، به مراحل پایانی نزدیک می‌شود. کوجو توانست همراه نفتچی عنوان قهرمانی را کسب کند و تنها یک بازی دیگر با این تیم در قراردادش باقی مانده است. پس از آن، طبق قرارداد، باید برای نیم‌فصل دوم به استقلال بازگردد.

با این حال، مدیران نفتچی از عملکرد مهاجم قرقیزستانی خود رضایت دارند و با توجه به تکمیل ظرفیت بازیکنان خارجی استقلال، این احتمال وجود دارد که کوجو بتواند حضور خود در سوپرلیگ ازبکستان را ادامه دهد و مسیر موفقیت‌آمیز خود را در فرغانه ادامه دهد.