مهاجم استقلال تمرینات ویژه را آغاز کرد/ حضور کوجو در نیم فصل منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ بیست‌وچهارم فوتبال ایران اقدام به جذب جوئل کوجو، مهاجم قرقیزستانی غنایی کرد، اما این بازیکن نتوانست انتظارات کادر فنی و هواداران آبی‌پوش را برآورده سازد و در پایان فصل از جمع استقلالی‌ها جدا شد.

کوجو پس از جدایی از استقلال راهی تیم نفتچی ازبکستان شد؛ تیمی که پیش از حضور او در فوتبال ایران نیز سابقه بازی در لیگ این کشور را در کارنامه داشت. این مهاجم با بازگشت دوباره به لیگ ازبکستان، همراه با نفتچی موفق شد عنوان قهرمانی سوپرجام این کشور را به دست آورد تا شروع نسبتاً موفقی در تیم جدیدش داشته باشد.

با این حال، کوجو در هفته‌های پایانی لیگ ازبکستان با بدشانسی بزرگی مواجه شد؛ به‌طوری‌که دچار پارگی رباط صلیبی شد و به همین دلیل نتوانست فصل را با نفتچی به پایان برساند. این مصدومیت سنگین باعث شد تا او مدت‌ها از میادین دور بماند و روند آماده‌سازی‌اش با وقفه‌ای جدی مواجه شود.

طبق مفاد قرارداد، کوجو باید در نیم‌فصل آینده به استقلال بازگردد اما مدیران باشگاه نفتچی ازبکستان در تلاش هستند تا با انجام مذاکرات لازم شرایط ادامه حضور این بازیکن در تیم خود را فراهم کنند.

این مهاجم قرقیزستانی غنایی اخیراً ویدئویی از آغاز تمرینات اختصاصی خود برای بازگشت به شرایط مسابقه در فضای مجازی منتشر کرده است؛ با این حال با توجه به مصدومیت شدید و دوران طولانی درمان، حتی در صورت بازگشت به ایران نیز قادر نخواهد بود در مقطع فعلی برای استقلال به میدان برود.