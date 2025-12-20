مهاجم استقلال در بین ۵ بازیکن با ارزش آسیای مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، جوئل کوجو که در نیم فصل دوم لیگ بیست و چهارم با قراردادی به ارزش ۵/‌‬ ۳ سال راهی تیم فوتبال استقلال پیوست اما نتوانست عملکرد خوبی از خود ارائه دهد و در پایان فصل با جدایی از جمع آبی پوشان با قراردادی راهی تیم نفتچی فرغانه ازبکستان شد و توانست همراه با این تیم قهرمان سوپرلیگ این کشور شود.

سایت «snob» قرقیزستان خبر داد که جوئل کوجو در بین ۵ بازیکن با ارزش آسیای مرکزی قرار دارد. در متن خبر این سایت آمده است:

دستان ساتپایف تنها در سال ۲۰۲۵ نخستین بازی خود را در سطح بزرگسالان انجام داد، اما نام او خیلی زود به نماد استعداد در فوتبال قزاقستان تبدیل شد. این مهاجم ۱۷ ساله در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر، به ترکیب اصلی تیم «غیرت آلماتی» راه یافت و نقش مهمی در قهرمانی تیمش ایفا کرد. او در ۲۶ دیدار لیگ، روی ۲۰ گل تأثیر مستقیم داشت و در جمع دو بازیکن برتر لیگ قزاقستان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفت.

درخشش ساتپایف توجه باشگاه‌های بزرگ اروپایی را نیز جلب کرد و باشگاه چلسی انگلیس در ماه فوریه، مبلغ ۴.۳ میلیون یورو برای جذب این بازیکن پرداخت؛ این در حالی است که ارزش فعلی او ۳ میلیون یورو اعلام شده است. ساتپایف تابستان ۲۰۲۶ و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به چلسی ملحق خواهد شد.

جوئل کوجو، مهاجم غنایی‌الاصل و تابعیت‌گرفته قرقیزستان، ستاره اصلی تیم ملی این کشور به شمار می‌رود. او در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، با به ثمر رساندن ۶ گل در ۱۶ بازی بهترین گلزن تیمش بود.

کوجو در طول دوران حرفه‌ای خود، از باشگاه‌های غنا به «دوردوی» قرقیزستان و سپس «دینامو سمرقند» ازبکستان رفت و بعد از آن راهی استقلال ایران شد. او در سال ۲۰۲۵ به تیم «نفتچی فرغانه» پیوست. ارزش این مهاجم ۶۰۰ هزار یورو برآورد شده است.

رستم یتیموف، دروازه‌بان اصلی تیم ملی تاجیکستان، یکی از بهترین گلرهای منطقه آسیای مرکزی محسوب می‌شود. او متولد روسیه است اما فوتبال حرفه‌ای خود را در باشگاه «استقلال دوشنبه» آغاز کرد و همراه با این تیم ۱۴ جام قهرمانی به دست آورد.

یتیموف پیش از آغاز فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۴ به باشگاه «روستوف» روسیه پیوست و تاکنون بیش از ۴۵ بازی برای این تیم انجام داده و در بیش از ۱۰ مسابقه دروازه‌اش را بسته نگه داشته است. ارزش او ۱.۵ میلیون یورو اعلام شده است.

تیمور چاری‌یف، هافبک دفاعی تیم ملی ترکمنستان، سابقه بازی در تیم‌های «انرگتیک ماری» و «عبدیش‌آتا» قرقیزستان را دارد و همراه با تیم قرقیزی سه عنوان قهرمانی کسب کرده است.

او در سال ۲۰۲۴ به تیم «تورپدو بل‌آز» بلاروس پیوست و خیلی زود به بازیکن ثابت این تیم تبدیل شد. چاری‌یف در فصل ۲۰۲۵ در ۳۲ مسابقه به میدان رفت و ارزش او ۲۵۰ هزار یورو برآورد شده است.

عبدالقادر خوسانوف نمونه‌ای موفق از حضور فوتبالیست‌های ازبک در فوتبال اروپا است. این مدافع ۲۱ ساله در سال ۲۰۲۲ فوتبال خود را در تیم «انرگتیک-BGU» بلاروس آغاز کرد و تنها یک سال بعد راهی باشگاه «لانس» فرانسه شد؛ جایی که ارزش او از ۸۰۰ هزار یورو به ۳۵ میلیون یورو افزایش یافت.

در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی ۲۰۲۵، باشگاه منچسترسیتی انگلیس با پرداخت ۴۰ میلیون یورو این بازیکن را جذب کرد. خوسانوف در ادامه فصل ۲۰۲۵–۲۰۲۴ به‌طور منظم در ترکیب اصلی سیتی به میدان رفت، هرچند در فصل جاری جایگاه ثابتی در ترکیب ندارد. با این حال، حضور او در تیم ملی ازبکستان کاملاً قطعی است.

کارشناسان فوتبال معتقدند نقش کلیدی خوسانوف در خط دفاعی، تأثیر زیادی در صعود تاریخی ازبکستان به جام جهانی ۲۰۲۶ داشته است.