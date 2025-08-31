فعالیت موقت سامانه بارشی امروز در ارتفاعات تهران، البرز و مازندران

سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در ارتفاعات تهران، البرز و مازندران سامانه بارشی به صورت موقت فعال است.