دریافت 61 MB کد خبر 6575444 https://mehrnews.com/x38TDL ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷ کد خبر 6575444 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷ فعالیت موقت سامانه بارشی امروز در ارتفاعات تهران، البرز و مازندران سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز در ارتفاعات تهران، البرز و مازندران سامانه بارشی به صورت موقت فعال است. کپی شد
