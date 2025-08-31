روند دمای هوای استان مرکزی تا اواسط هفته جاری کاهشی است

روند دمای هوای استان مرکزی تا اواسط هفته کاهشی است.

اراک- روند دمای هوای استان مرکزی بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا اواسط هفته جاری، کاهشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا اواسط هفته جاری، در استان مرکزی جوی آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف در جریان است و گاهی افزایش سرعت وزش باد خصوصاً در ساعات بعد از ظهر طی این مدت دور از انتظار نیست.

با توجه به جهت شرقی جریانات سطحی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور طی این مدت گاهی انتقال ذرات معلق به استان مورد انتظار خواهد بود بنابراین پدیده غبار درآسمان برخی نقاط استان طی این مدت سبب افت کیفیت هوا خواهد شد.

از لحاظ دمایی نیز بررسی‌ها حاکی از روند کاهشی دمای هوا طی ۲ روز آینده است که انتظار می‌رود طی این مدت به تدریج از شدت گرمای هوا کاسته شود.

همچنان، مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود