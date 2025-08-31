  1. استانها
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۴

آسمان صاف و گرمای پایدار در یزد

یزد-بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز استان یزد شاهد جوی پایدار، آسمانی صاف و تداوم گرما در بیشتر مناطق خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق داده‌های هواشناسی، امروز یکشنبه در سراسر استان یزد آسمان کاملاً صاف و بدون بارندگی پیش‌بینی شده است. همچنین وزش باد از سمت شمال غربی با سرعت حدود ۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده و هیچ‌گونه ناپایداری جوی تا صبح دوشنبه انتظار نمی‌رود، از سویی دیگر کیفیت هوا در شهر یزد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

برای مناطق شمالی استان هوای خنک‌تر با آسمان صاف و وزش باد ملایم شبانه؛ و برای مناطق جنوبی استان گرما در طول روز و کاهش دما در شب، بدون ناپایداری خاص و برای مناطق شرقی استان آسمان صاف، دمای متوسط، احتمال گردوغبار محلی در عصر پیش بینی می‌شود. در مناطق غربی استان هوای معتدل، وزش باد غربی، بدون تغییرات جوی محسوس و برای مرکز استان (شهر یزد) گرمای محسوس در روز، آسمان کاملاً صاف، کیفیت هوا پایین برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

