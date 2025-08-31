بابک صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آمار مقایسهای از کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در سال جاری و مدت مشابه سال ۱۴۰۳، اظهار کرد: باید توجه داشت که کیفیت هوا ارتباط مستقیمی با شرایط جوی و هواشناسی و فرا منطقهای دارد و هرچند روند تغییرات نمیتواند بهطور کامل به عوامل مدیریتی مرتبط باشد اما بررسی این روندها میتواند به تصمیمگیریهای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین اطلاعرسانی مناسب کمک کند.
به گفته وی، از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه، تعداد روزهای هوای پاک در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان توضیح داد: در سال گذشته در این بازه زمانی، پنج روز هوای پاک داشتیم اما این تعداد در سال جاری به ۲ روز کاهش یافته که نشاندهنده کاهش سه روزه هوای پاک است.
صادقیان افزود: با وجود این، تعداد روزهای با هوای قابل قبول یا سالم از ۶۳ روز در سال گذشته به ۹۹ روز در سال جاری افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۳۶ روزه هوای سالم در این مدت است.
وی همچنین به کاهش روزهای ناسالم اشاره کرد و گفت: تاششم شهریور سال گذشته ۵۱ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس در کلانشهر اصفهان ثبت شده بود که این تعداد در سال جاری با ۲ روز کاهش به ۴۹ روز رسیده است.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای حفاظت محیطزیست استان اصفهان افزود: خوشبختانه در زمینه روزهای ناسالم برای عموم جامعه، کاهش قابلتوجهی داشتهایم بهطوریکه این تعداد از ۳۵ روز در سال گذشته به ۱۰ روز در سال جاری رسیده است.
صادقیان اضافه کرد: تعداد روزهای بسیار ناسالم با شاخص کیفیت هوا یا AQI بالای ۲۰۰، از هفت روز در سال گذشته به تنها یک روز در سال جاری کاهش یافته که بهبود چشمگیری را نشان میدهد.
رئیس اداره امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان در ادامه به موضوع آلاینده ازن پرداخت و اظهار کرد: طی سه تا چهار سال اخیر، برخی ایستگاههای پایش هوای ما به سنسورهای اندازهگیری گاز ازن مجهز شدند.
وی ادامه داد: بهویژه در نیمه اول سال و در ساعات ۱۱ صبح تا چهار بعدازظهر، به دلیل تابش خورشید که بهعنوان کاتالیزور عمل میکند، فعلوانفعالات شیمیایی میان ترکیبات نیتروژندار و اکسیژندار منجر به افزایش سطح ازن میشود.
صادقیان افزود: از ۴۹ روز ناسالم برای گروههای حساس در سال جاری، ۳۰ روز آن به آلاینده ازن مرتبط بوده و از ۱۰ روز ناسالم برای عموم، هفت روز نیز به افزایش این آلاینده مربوط میشود.
وی تأکید کرد: پایش دقیق و اطلاعرسانی بهموقع میتواند به مدیریت بهتر کیفیت هوا و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت جامعه کمک کند.
