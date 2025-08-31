  1. استانها
  2. ایلام
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۲۹

کاهش محسوس گرما طی هفته جاری در استان ایلام

کاهش محسوس گرما طی هفته جاری در استان ایلام

ایلام - کارشناس هواشناسی استان ایلام، از تداوم نسبی شرایط دمایی در استان طی هفته جاری و کاهش محسوس گرما خبر داد.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز و فردا تغییرات محسوسی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود و تنها در برخی نواحی به‌ویژه مناطق جنوبی، افزایش جزئی حدود یک درجه سانتی‌گراد رخ خواهد داد.

وی افزود: بیشینه دما در نواحی سردسیر استان هم‌اکنون حدود ۳۸ درجه سانتی‌گراد و در مناطق گرمسیر بین ۴۷ تا ۴۸ درجه سانتی‌گراد است.

کارشناس هواشناسی استان ایلام ادامه داد: از روز دوشنبه، روند کاهش نسبی دما آغاز می‌شود و تا پایان هفته حدود سه درجه از گرمای هوا کاسته خواهد شد. بر این اساس، در روزهای پایانی هفته بیشینه دما در سردترین نقاط استان به ۳۵ تا ۳۶ درجه و در گرم‌ترین نقاط به ۴۵ تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

به گفته احمدی‌نژاد، پس از این بازه زمانی، شرایط جوی استان نشانه‌ای از وقوع موج گرما ندارد و تنها ممکن است افزایش دمای خفیف و موقتی رخ دهد.

وی افزود: در نواحی مرزی استان و کشور عراق، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند تا روز دوشنبه سبب نفوذ غبار، عمدتاً با غلظت رقیق، به برخی مناطق استان شود.

کد خبر 6575264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها