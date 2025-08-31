  1. اقتصاد
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۸

موج گرما در کشور تمام شد؛ فرآیند کاهش دما از امروز آغاز می‌شود

یک مقام مسئول سازمان هواشناسی با بیان اینکه طی پنج روز آینده بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف دارند، گفت: از امروز یکشنبه (۹ شهریور) روند کاهش نسبی دما در شمال‌شرق و شرق کشور آغاز خواهد شد.

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای ایران اظهار کرد: طی پنج روز آینده اغلب مناطق کشور آسمانی صاف خواهند داشت و تنها طی سه روز آینده در دامنه‌های البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعدازظهر رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از امروز یکشنبه (۹ شهریور) روند کاهش نسبی دما در شمال‌شرق و شرق کشور آغاز خواهد شد. همچنین در نیمه شرقی ایران به‌ویژه در شمال سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی طی پنج روز آینده وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی هواشناسی ادامه داد: تا روز دوشنبه (۱۰ شهریور) در برخی نقاط جنوب‌غرب کشور نیز در برخی ساعات وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند منجر به گردوخاک و کاهش دید افقی شود.

وی تصریح کرد: امروز اهواز با بیشینه دمای ۴۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مرکز استان و شهرکرد با کمینه دمای ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین مرکز استان کشور خواهند بود.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت آب‌وهوای تهران گفت: آسمان پایتخت امروز (۹ شهریور) صاف خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. دمای تهران در این روز بین ۲۴ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.

کد خبر 6575255
زهره آقاجانی

