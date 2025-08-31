ضرورت پرداختن بیشتر آموزش و پرورش به جایگاه ادبا

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در سیصد و پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یک هفته پیش یکی از بلاگرها سخنانی در مورد فردوسی و شاهنامه به زبان رانده بود که واکنش‌هایی از سوی اساتید، کارشناسان و هنرمندان به دنبال داشت، اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان شورا باید در این خصوص طرح بحث می‌کردیم. در زمانی که ایران اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه برای همه ایران زمین تر است و کسانی که نارضایتی داشتند و دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی داشتند هم به ایرانی بودن خود افتخار کردند، چنین توهینی بیشتر ناراحت کننده است.

وی افزود: شاید کوتاهی دستگاه‌های فرهنگی و تربیتی در این زمینه نقش داشته باشد و باعث شود که نسل جدید ارزش افتخارات کهن خود را نداند. آموزش و پرورش باید بیش از پیش به جایگاه ادبا تأکید کند.

نادعلی با بیان اینکه ما هم نسبت به آنچه انجام می‌دادیم کوتاهی کردیم، یادآور شد: بنده در پروژه‌های فرهنگی شرکت کردم و دیدم که اداره کل آموزش‌های شهروندی و معاونت فرهنگی در مورد فردوسی و شاهنامه کار کرده اما کافی نیست و باید معاونت اجتماعی و سازمان زیباسازی بیش از پیش شهروندان به ویژه نسل جدید را با هویت ایرانی آشنا کنند. باید در این مورد کار کنیم که برای ذهن و قلب نوجوانان و جوانان ایرانی هویت سازی اتفاق بیفتند.