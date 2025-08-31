کشتار ماشین جنگی اسرائیل با پول آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کامن دریمز، اقتصاد رژیم صهیونی حتی پیش از آغاز درگیری در غزه اصلاً اوضاع خوبی نداشت و دلیل آن هم بی ثباتی و کشمکشهای سیاسی در موضوع اتهامات وارده به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاطر تخلفات متعدد، و تلاش برای محدود کردن رسیدگی به این پرونده از سوی دستگاه قضائی اسرائیل بود.
در شرایط کنونی هم شاهد بالا گرفتن روز افزون انتقادات از این رژیم به خاطر جنایتهای بی شمار در غزه علیه مردم فلسطین هستیم به گونهای که در آخرین اقدام صندوق سرمایه گذاری نروژ تصمیم گرفته که سرمایههای خود از شرکتهای اسرائیلی را خارج کند.
این اقدام از دو جهت مهم است؛ نخست اینکه این صندوق بزرگترین صندوق سرمایهگذاری در نوع خود در جهان به شمار میرود و میلیاردها دلار در شرکتهای اسرائیلی سرمایه دارد، و دوم اینکه این اقدام میتواند حلقه انزوای اقتصادی رژیم صهیونیستی در جهان را تا حد زیادی تکلمیل کند و به همین خاطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
از طرفی شاهد افزایش انتقادات علیه جنایتهای اسرائیل در غزه از سوی دیگر کشورها از جمله اسپانیا، ایرلند و اسلوونی هم هستیم.
لازم به ذکر است که در پس این تلاشها هم بود که دولت نروژ سال گذشته کشور فلسطین را به صورت کامل به رسمیت شناخت.
این اقدامات سیاسی در کنار رویکردهای اقتصادی که علیه رژیم صهیونیستی در جهان شکل گرفته در واقع به صورت هماهنگ برای فشار به این رژیم به خاطر اقداماتش در غزه به جریان افتاده است.
همانطور که گفته شد اقدامات کابینه افراط گرای نتایناهو موجب شده بود که حتی پیش از آغاز درگیریها در غزه اعتماد سرمایه گذاران بین المللی در موضوع سرمایه گذاری در سرزمینهای اشغالی به شدت کاهش یابد و درگیری با غزه هم شرایط را برای این رژیم سختتر کرده و به بحرانیتر شدن اوضاع برای اسرائیلیها و نزدیک شدن اقتصاد این رژیم به لبه فروپاشی دامن زده است.
وزارت دارایی رژیم صهیونی گزارش داده که حجم سرمایه گذاری در این سرزمین در نیمه نخست سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ معادل ۲۸ درصد سقوط کرده است.
در شرایط کنونی هم نباید فریب تداوم جریان تأمین مالی در سرزمینهای اشغاای را خورد چرا که این روزها فقط کمک آمریکاست که توانسته اقتصاد اسرائیلیها را سر پا نگه دارد و به این رژیم در روشن نگهداشتن ماشین کشتار خود علیه مردم فلسطین کمک کند.
نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که ارزیابیها نشان میدهد که تداوم جنگ موجب شده که رژیم صهیونیستی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد. همه ارزیابیها هم حاکی از آن است که اقتصاد رژیم صهیونی به شدت دچار بحران شده و این بحران در آینده قابل پیش بینی همچنان تداوم خواهد داشت.
به گزارش روزنامه کالکالیست اسرائیل، بانک مرکزی و وزارت دارایی رژیم صهیونیستی هزینه جنگ برای این رژیم تا پایان سال ۲۰۲۴ را بیش از ۶۷ میلیارد دلار ارزیابی کرده اند. با در نظر گرفتن ارزیابی مذکور در کنار تداوم جنگ و هزینههای روز افزون آن برای رژیم صهیونیستی در کنار معکوس شدن سرمایه گذاری در شرکتهای اسرائیلی آینده اقتصاد اسرائیل به شدت تیره و تار به نظر میرسد، به گونهای اداره آمار این رژیم گزارش داده که در ادامه کوچکشدن اقتصاد اسرائیل، در سه ماهه دوم سال جاری، اقتصاد این رژیم ۳.۵ درصد دیگر کوچک شده است.
البته پیش بینی میشود این روند فروپاشی با وجود کمکهای نامحدود آمریکا به اسرائیل در آینده هم تداوم داشته باشد.
چیزی که باید به آن توجه کرد این است که بدون کمکهای آمریکا اقتصاد از هم پاشیده اسرائیل امروز شرایط به مراتب بدتری را تجربه میکرد.
