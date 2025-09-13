  1. اقتصاد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

خروج صدها میلیون دلار سرمایه نروژ از اسرائیل و آمریکا

طی هفته های گذشته صندوق ثروت ملی نروژ صدها میلیون دلار سرمایه‌گذاری خود در چندین شرکت اسرائیلی و آمریکایی را به خاطر مشارکت نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی از سوی این رژیم بیرون کشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واینت، صندوق ثروت ملی نروژ که بزرگترین صندوق از این نوع در جهان به شمار می رود، طی هفته های گذشته صدها میلیون دلار از سرمایه خود در ۱۷ شرکت اسرائیلی را خارج کرده است.

این صندوق که ۱.۹۴ هزار میلیارد دلار سرمایه داشته و در ۸۷۰۰ شرکت بین المللی سهامدار است، با تصمیم کمیته اخلاقی خود به خاطر مشارکت در نقض حقوق بشر یا قوانین بین المللی یا کمک به جنگ در غزه تصمیم به این کار گرفته است.

نروژ یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقاد و اعتراض را به خاطر جنایت های اسرائیل در سطح بین الملل از خود نشان داده است. این کشور در ماه می سال ۲۰۲۴ دولت فلسطین را به رسمیت شناخت و افکار عمومی این کشور هم به خاطر نقض معاهده اسلو به شدت نسبت به اسرائیل نگاه منفی دارند.

البته صندوق ثروت ملی نروژ کار خود را به خارج کردن سرمایه از شرکت های اسرائیلی ختم نکرده و تمام سرمایه خود را هم از شرکت کاترپیلار آمریکا بیرون کشیده است که این اقدام با واکنش جدی مقامات آمریکایی و حتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مواجه شده است.

کاترپیلار سهم مهمی در تأمین تجهیزات و ماشین آلات سنگین برای ویران کردن غزه و ساخت شهرک های صهیونیستی، از جمله با فروش بولدوزرهای معروف D9 به اسرائیل، داشته است.

