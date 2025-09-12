تجارت ۱۴۱ میلیون دلاری مراکش با اسرائیل زیر سایه اعتراضات گسترده مردمی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از موراکو ورلد، آمارهای سازمان ملل حاکی از آن است که دولت مراکش با وجود مخالفتهای مردمی و حمایتهای رژیم صهیونیستی در غزه، به تجارت با این رژیم ادامه داده است.
آمارهای رسمی نشان میدهد که مراکش در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۴۱.۵ میلیون دلار با رژیم صهیونیستی مراوده تجاری داشته است و این در حالی است که مردم مراکش مدتها است که به خاطر جنایتهای اسرائیل در حق مردم غزه، خواستار توقف تجارت با رژیم صهیونیستی و لغو عادی سازی روابط با این رژیم هستند؛ با وجود این خواست مردم اما آمار تجارت دولت مراکش با اسرائیل عکس خواسته مردم این کشور پیش میرود.
اطلاعات موجود حاکی از آن است که در حالی که مردم غزه به خاطر اقدامات رژیم صهیونیستی در محاصره و قحطی مطلق به سر میبرند، محصولات صادراتی مراکشی به اسرائیل صادر شده و روی میز غذای اشغال گران قرار دارد.
در واقع همزمان که مردم مراکش در خیابانها شعار «نه به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» سر میدهند، محمولههای صادراتی این کشور راهی بازار رژیم صهیونیستی میشود.
منسوجات در صدر اقلام صادراتی مراکش به اسرائیل قرار دارد و ارزش صادرات آن ۷۶ میلیون دلار برآورد میشود، در گام بعد هم بیشترین میزان صادرات رباط به تل آویو شامل محصولات غذایی و کشاورزی میشود.
