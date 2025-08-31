حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی طی امروز و فردا با افزایش سرعت وزش باد شمالی روی دریا، فراساحل استان به نسبت متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از اواخر روز دوشنبه تا چهارشنبه غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، از بامداد فردا در سواحل و فراساحل شمالی گاهی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا امروز ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، از بامداد فردا در سواحل شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتمتر و فراساحل شمالی گاهی تا ۱۵۰ سانتی‌مترپیش بینی می‌شود.