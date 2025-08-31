متا هوش مصنوعی رقبا را برای بهبود خود به کار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد در حوزه هوش مصنوعی متا به چیزی بیشتر از کارمندان گوگل و اوپن ای آی علاقه دارد. طبق گزارشی جدید این شرکت مشغول بررسی است تا مدل های هوش مصنوعی رقیب خود را برای بهینه سازی ویژگی های هوش مصنوعی اپ هایش به کار گیرد.

نشریه اینفورمیشن در گزارشی اعلام کرد رهبران متا در بخش Superintelligence Lab یکپارچه سازی ابزار جمینای (متعلق به گوگل) را در چت بات هوش مصنوعی متا بررسی کرده اند تا راه حل محاوره ای و متن محوری برای سوالات کاربران فراهم کنند.

متا نه تنها با جمینای گوگل همکاری کرده بلکه با اوپن ای آی نیز درباره استفاده از مدل های هوش مصنوعی اش برای فعالسازی Meta AI و ویژگی های هوش مصنوعی اپ هایش مذاکره کرده است. در همین راستا یک سخنگوی متا در بیانیه ای اعلام کرد این شرکت رویکردی جامع و چندجانبه برای ساخت بهترین محصولات هوش مصنوعی در پیش گرفته که شامل همکاری با شرکت‌های دیگر و همچنین توسعه مدل‌های خود می‌شود. طبق گزارش، استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی خارجی به‌عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شده تا به متا کمک کند مدل‌های هوش مصنوعی Llama خود را بهبود بخشد و در بازار رقابتی باقی بماند.

در حال حاضر کارمندان متا به مدل های هوش مصنوعی شرکت آنتروپیک دسترسی دارند که به فعالسازی دستیار کدنویسی داخلی این شرکت کمک می کند. از سوی دیگر این شرکت فناوری بسته های پاداش جذابی را برای کارمندان در نظر گرفته تا محققان هوش مصنوعی گوگل و اوپن ای آی را جذب خود کند.