اوپن ای آی در هند دیتاسنتر یک گیگاواتی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اوپن ای آی که با پشتیبانی مایکروسافت فعالیت می کند قبلا به طور رسمی یک ماهیت حقوقی در هند ثبت و فرایند ایجاد تیم محلی را آغاز کرده بود.

این شرکت در ماه آگوست از برنامه خود برای افتتاح دفتری در دهلی نو در سال جاری میلادی خبر داد تا به این ترتیب حضور در دومین بازار بزرگش را گسترش دهد.

مکان و زمانبندی پروژه هندوستان اوپن ای آی همچنان نامشخص است. سم آلتمن مدیر ارشد اجرایی این شرکت نیز احتمالا ساخت این واحد را طی بازدید خود از هند در سپتامبر اعلام کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ژانویه اعلام کرد پروژه استارگیت که سرمایه گذاری بخش خصوصی تا 500 میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی است با همکاری سافت بنک، اوپن ای آی و اوراکل انجام می شود.

درهمین راستا نشریه بلومبرگ نیز در این باره نوشت طراح برای ساخت یک مرکز داده عظیم در هند احتمالا نشان دهنده گامی روبه جلو در آسیا برای پروژه استارگیت اوپن ای آی است.