ایلان ماسک گروک ۲.۵ را برای همه عرضه کرد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، ایلان ماسک با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد مدل قدیمی گروک ۲.۵ را برای عموم عرضه کرده و همین اقدام را درباره گروک ۳ انجام خواهد داد. در حال حاضر همه افراد می توانند گروک را دانلود کنند و به کار گیرند و حتی آن را دستکاری کنند. البته محدودیت هایی بر لیسانس منبع باز xAI وجود دارد که اجازه نمی دهد افراد از گروک برای آموزش، خلق یا بهبود مدل های هوش مصنوعی دیگر استفاده کنند.

این نخستین بار نیست که xAI یکی از مدل های هوش مصنوعی اش را برای عموم مردم عرضه کرده است. این استارت آپ در مارس ۲۰۲۴ میلادی مدل پایه گروک ۱ را که برای انجام هیچ فعالیت خاصی بهبود نیافته، عرضه کرد. عملکرد xAI برای فراهم کردن دسترسی بیشتر به گروک با عملکرد اوپن ای آی که فقط مدل های کمتر توسعه یافته چت جی پی تی را برای محققان و کسب وکارها به طور رایگان ارائه می دهد، تضاد دارد.

منتشر کردن گروک به شکل منبع باز به توسعه‌دهندگان مستقل امکان می‌دهد که بتوانند آن را بهبود ببخشند، در این میان xAI هنوز در تلاش است تا از یک رویداد بسیار نگران‌کننده عبور کند که طی آن گروک پاسخ‌های ضدیهودی به کاربران داد و خود را با نام «MechaHitler» معرفی کرد. تیم گروک این رویداد را به یک کد منسوخ‌شده نسبت داد که پس از آن اصلاح شده است.

هچنین ایلان ماسک درباره گروک ۳ در پلتفرم اجتماعی ایکس اعلام کرد که این نسخه ظرف شش ماه آینده به صورت متن‌باز منتشر خواهد شد، اما با توجه به سایر وعده‌های زمانی مدیرعامل، ممکن است بهتر باشد این زمان‌بندی را با کمی تردید پذیرفت.