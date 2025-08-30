به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هرچند بسیاری از این چت بات ها توسط کاربران و با کمک یک ابزار متا برای ساخت این فناوری، ابداع شده اند اما تحقیقات این خبرگزاری نشان داد متا حداقل سه چت بات از جمله دو نمونه مشابه تیلور سوییفت ساخته است.

همچنین این نشریه خبری دریافت متا به کاربران اجازه می دهد چت بات هایی از سلبریتی های کودک را بسازند که به طور عمومی در دسترس است. این چت بات در پاسخ به درخواست دریافت عکسی از یک بازیگر نوجوان ۱۶ ساله، عکسی هرزنگارانه از وی را ساخت.

تمام این سلبریتی های مجازی در فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ به اشتراک گذاشته شده اند. چند هفته آزمایش رفتار بات ها را نشان داد. این آواتارهای بیشتر اوقات اصرار داشتند که بازیگران واقعی هستند. همچنین آنها به طور مداوم پیشنهادهای جنسی مطرح می کردند و حتی خواستار ملاقات با کاربر آزمایشی می شدند.

برخی از محتوایی که با استفاده از سلبریتی ها و با کمک هوش مصنوعی ابداع شده بود، پر خطر بودند. این چت بات ها در قبال درخواست عکس های خصوصی، تصاویری بسیار واقع گرایانه از سلبریتی هایی که نقش آنها را بازی می کردند، در حالت های نامناسب می ساختند.

سخنگوی متا در این باره گفت: ابزارهای هوش مصنوعی متا نباید تصاویر خصوصی از افراد بزرگسال مشهور یا هیچگونه عکسی از سلبریتی های کودک بسازند.