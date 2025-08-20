نسخه جدید هوش مصنوعی دیپ سیک عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ونچر بیت، این مدل جدید سیستمی با ۶۸۵ میلیارد پارامتر است که سلطه غول های فناوری آمریکا در این بازار را به چالش می کشد و همزمان چشم انداز رقابت در این حوزه را از طریق دسترسی منبع باز تغییر می دهد.

این شرکت چینی بی سروصدا مدل دیپ سیک V۳.۱ را در پلتفرم Hugging Face ارائه کرد. طی چند ساعت نخست پس از عرضه مدل، تست های اولیه نشان داد امتیاز بنچمارک آن بهتر از رقبای دیگرش است که توسط شرکت های اوپن ای آی و آنتروپیک عرضه شده است. از سوی دیگر منبع باز بودن مدل مذکور دسترسی جهانی به آن را بدون تنش های جئوپولتیکی تضمین می کند.

عرضه دیپ سیک V۳.۱ تنها یک بهبود تدریجی در توانمندی‌های هوش مصنوعی نیست. این رویداد نشان‌دهنده تغییر بنیادی در نحوه توسعه، توزیع و کنترل پیشرفته‌ترین سیستم‌های هوش مصنوعی جهان است، تغییری که می‌تواند پیامدهای عمیقی در رقابت فناورانه جاری بین آمریکا و چین داشته باشد.

چند ساعت پس از عرضه این مدل در پلتفرم Hugging Face محبوبیت آن در رده بندی ها بالا رفت و تقدیر محققانی از سراسر جهان که آن را دانلود و قابلیت هایش را آزمایش کرده بودند، در پی داشت. این مدل به امتیاز ۷۱.۶ درصد در بنچمارک کد نویسی Aider را به دست آورد و خود را به عنوان یکی از مدل هایی با عملکرد برتر تثبیت کرد و به طور مستقیم سلطه غول های هوش مصنوعی آمریکایی را به چالش کشیده است.

دیپ سیک V۳.۱ دستاوردهای مهندسی قابل توجهی ارائه می‌دهد که انتظارات از عملکرد مدل‌های هوش مصنوعی را بازتعریف می‌کند. این سیستم قادر به پردازش ۱۲۸ هزار توکن متنی (تقریباً معادل یک کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای) و سرعت پاسخگویی آن بسیار سریع‌تر از رقبا است. این مدل از فرمت‌های دقت مختلف از BF۱۶ استاندارد گرفته تا FP۸ آزمایشی پشتیبانی می‌کند که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد عملکرد را بر اساس محدودیت‌های سخت‌افزاری خاص خود بهینه‌سازی کنند.

پیشرفت اصلی در چیزی است که دیپ سیک آن را ساختار هیبریدی می نامد. برخلاف تلاش های پیشین برای ترکیب قابلیت های مختلف هوش مصنوعی که به ایجاد سیستم هایی با عملکرد ضعیف در همه چیز منجر می شد، V۳.۱ چت استدلال و قابلیت های کد نویسی را در یک مدل هماهنگ یکپارچه کرد.