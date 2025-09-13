  1. دانش و فناوری
چت‌بات‌های هوش مصنوعی ۷غول فناوری زیر ذره‌بین رگولاتوری آمریکا

یک رگولاتور آمریکایی درباره شیوه عملکرد چت بات های متا، آلفابت، اوپن ای آی و چهار شرکت دیگر، تحقیقات انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) اعلام کرده است از هفت شرکت بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی، از جمله آلفابت، متا، اوپن‌ای‌آی، اسنپ، xAI و Character.AI خواسته اطلاعاتی ارائه دهند. هدف این اقدام، بررسی نحوه سنجش، آزمایش و رصد پیامدهای منفی چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای مصرف‌کنندگان است.

بر اساس اعلام FTC، این نهاد قصد دارد بداند این شرکت‌ها چگونه:

از تعامل کاربران با چت‌بات‌ها درآمدزایی می‌کنند،

داده‌های ورودی را پردازش و استفاده می‌کنند،

در پاسخ به جست‌وجوی کاربران محتوا تولید می‌کنند،

و از اطلاعات به‌دست‌آمده از گفتگوها چه بهره‌برداری‌های ثانویه انجام می‌دهند.

تا کنون هیچ‌یک از شرکت‌های یادشده به درخواست FTC برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.

گفتنی است رویترز در ماه اوت یک سند داخلی متا را فاش کرده بود که نشان می‌داد چت‌بات‌های این شرکت قادر بوده‌اند با کودکان وارد مکالمات عاشقانه شوند، اطلاعات پزشکی نادرست تولید کنند و حتی به کاربران در شکل‌دهی استدلال‌های نژادپرستانه کمک کنند. همین مسئله نگرانی‌ها درباره پیامدهای اجتماعی و اخلاقی استفاده گسترده از هوش مصنوعی را افزایش داده است.

