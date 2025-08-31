نمایش، نقد و بررسی فیلم مستند «هیچ سرزمین دیگری»

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هیچ سرزمین دیگری» اثری از حمدان بلال، باسل آدرا، یووال آبراهام و ریچل سور سه‌شنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۶ در پاتوق حرفی‌نو اکران، نقد و بررسی می‌شود.

کورش علیانی نویسنده، پژوهشگر و مولف کتاب «متاستاز اسرائیل» و سهیل کریمی نویسنده و مستندساز درباره این فیلم گفتگو می‌کنند.

فیلم «هیچ سرزمین دیگری» در اسکار ۲۰۲۵ جایزه بهترین مستند بلند را از آن خود کرد و جایزه های دیگری از سوی جشنواره‌های مختلف در چندین قاره به دست آورد.

این فیلم زندگی باسل آدرا، یک کنشگر فلسطینی را روایت می‌کند و تلاش او برای جلوگیری از تخریب روستای زادگاهش و تبدیل آن به یک آموزشگاه نظامی ارتش اسرائیل و اینکه در نهایت یک خبرنگار اسرائیلی به او کمک می‌کند.

پاتوق فرهنگی حرفی‌نو در خیابان سی تیر، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک ۴ واقع شده و شرکت برای عموم در این برنامه آزاد است.