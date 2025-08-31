  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

نمایش، نقد و بررسی فیلم مستند «هیچ سرزمین دیگری»

نمایش، نقد و بررسی فیلم مستند «هیچ سرزمین دیگری»

مستند «هیچ سرزمین دیگری» ساخته‌ حمدان بلال، باسل آدرا، یووال آبراهام و ریچل سور ۱۱ شهریور در پاتوق حرفی‌نو اکران، نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «هیچ سرزمین دیگری» اثری از حمدان بلال، باسل آدرا، یووال آبراهام و ریچل سور سه‌شنبه ۱۱ شهریور، ساعت ۱۶ در پاتوق حرفی‌نو اکران، نقد و بررسی می‌شود.

کورش علیانی نویسنده، پژوهشگر و مولف کتاب «متاستاز اسرائیل» و سهیل کریمی نویسنده و مستندساز درباره این فیلم گفتگو می‌کنند.

فیلم «هیچ سرزمین دیگری» در اسکار ۲۰۲۵ جایزه بهترین مستند بلند را از آن خود کرد و جایزه های دیگری از سوی جشنواره‌های مختلف در چندین قاره به دست آورد.

این فیلم زندگی باسل آدرا، یک کنشگر فلسطینی را روایت می‌کند و تلاش او برای جلوگیری از تخریب روستای زادگاهش و تبدیل آن به یک آموزشگاه نظامی ارتش اسرائیل و اینکه در نهایت یک خبرنگار اسرائیلی به او کمک می‌کند.

پاتوق فرهنگی حرفی‌نو در خیابان سی تیر، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک ۴ واقع شده و شرکت برای عموم در این برنامه آزاد است.

کد خبر 6575905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها