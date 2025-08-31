تماشای برگزیده آثار سینمایی در «سینما افق»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، از آغاز شهریور در کنداکتور جدید شبکه افق بخشی تازه به نام «سینما افق» جای داده شده است.

این باکس هر شب ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن می‌رود و با پخش فیلم‌های سینمایی متنوع از ایران و جهان با موضوعاتی چون انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مبارزه با استکبار، امپریالیسم و استقلال ملل قصد دارد تجربه‌ای تازه از تماشای آثار سینمایی را برای مخاطبان رقم بزند.

«سینما افق» از شنبه تا پنجشنبه با آثار سینمای ایران و در روز جمعه با منتخبی از آثار سینمای بین‌الملل روی آنتن می رود.