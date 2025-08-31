به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، فیلم مستند سینمایی «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان و تهیهکنندگی راحیل صحرایی و علیرضا دهقان سال گذشته در سینماهای منتخب «هنروتجربه» اکران شد و توانست به عنوان پرفروشترین فیلم مستند ایران و گروه «هنروتجربه» معرفی شود.
این مستند به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره مردمشناسی مونتهگرو انتخاب شده است و در پوستر جشنواره امسال از عکس صحنه ای از این فیلم استفاده شده است.
جشنواره فیلمهای قومشناسی مونتهنگرو ۹ تا ۱۱ شهریور مصادف با ۳۰ آگوست تا ۳ سپتامبر در ریسان برگزار میشود. ریسان قدیمیترین سکونتگاه شهری در خلیج کوتور (بوکا کوتورسکا) در ساحل جنوب غربی مونتهنگرو، گنجینهای از طبیعت، تاریخ و قومشناسی است.
جایزه ویژه دبیر جشنواره از چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، نامزد سیمرغ بهترین فیلم مستند از جشنواره ملی فیلم فجر، نامزد بهترین فیلم نتپک (شبکه ارتقای سینمای آسیا) از جشنواره جهانی فیلم فجر، جایزه بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی از جشن مستند سینمای ایران، برنده تندیس سیمین بهترین مستند از جشنواره بینالمللی فیلم رشد، برنده جایزه بهترین فیلم بخش بینالملل هشتمین جشنواره بینالمللی جشنواره شهر، برنده جایزه از جشنواره بینالمللی فیلم سبز مونتهنگرو، جایزه بهترین فیلم مستند جشنواره بینالمللی فیلم صبح، فیلم برگزیده اختتامیه جشنواره مستند مسکو، برگزیده جشنواره روورتو ایتالیا (فیلمهای میراث جهانی)، نامزد بهترین فیلم جشنواره بینالمللی آینده زمین (یونسکو)، برنده بهترین فیلم جشنواره مریلند آمریکا (اوشن سیتی)، برگزیده جشنواره بینالمللی درخت طلایی فرانسه، برگزیده جشنواره بینالمللی فیلمهای شهری هند در بمبئی و دهلی، برگزیده جشنواره بینالمللی فیلم کازان روسیه و برگزیده جشنواره بینالمللی فیلم باستان شناسی ایتالیا بخشی از افتخارات این فیلم سینمایی هستند.
در خلاصه داستان «ایساتیس» آمده است: این داستان سفر است. سفری به درازای هزاران سال در دل کویر بی آب و علف، در مرکز این سرزمین کهن. روایتی که راویانش آب، باد، خاک و آتش هستند. این آشنایان ناآشنا، پس گوش دل بسپار که شرحی شنیدنی است.
