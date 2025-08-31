افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی در طبس با ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار، علی اشرفیان بعداز ظهر یکشنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی، از افتتاح ۷۲ پروژه عمرانی با اعتبار سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی سه پروژه جدید با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت خبر داد.

وی ادامه داد: این پروژه‌ها در بخش‌های حیاتی شامل برق، گازرسانی، صنعت، مسکن روستایی و طرح‌های هادی به بهره‌برداری رسیده یا عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

وی افزود: در حوزه برق ۱۰ پروژه با ۱۱۳ میلیارد تومان اعتبار، در بخش گازرسانی ۱۶ پروژه برای چهار روستا و در حوزه صنعت هشت واحد تولیدی با ۲۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری رسیده است.

فرماندار طبس با اشاره به اجرای ۹۰ واحد مسکن روستایی با ۶۳ میلیارد تومان اعتبار و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی معابر در ۶ روستا با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار، گفت: این پروژه‌ها به بهبود رفاه و توسعه روستایی در منطقه کمک شایانی کرده است.

اشرفیان بیشترین اعتبار را مربوط به حوزه صنعت و معدن عنوان کرد و گفت: پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های دسترسی به معادن و پایگاه امداد و نجات معادن طبس سرمایه‌گذاری شده است.

وی از تجهیز و بهره‌برداری پنج حلقه چاه عمیق در دشت جنوبی طبس با ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد و افزود: این طرح ظرف یک ماه آینده وارد مدار خواهد شد.

فرماندار طبس با اشاره به تأکید استاندار بر توسعه عدالت آموزشی، از اجرای ۱۰ پروژه در این حوزه خبر داد و گفت: دو پروژه تا مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.