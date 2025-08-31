  1. استانها
  2. گیلان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴

درگیری با سلاح سرد در اردجان و پره سر رضوانشهر؛ ۳ نفر دستگیر شدند

رضوانشهر– فرمانده انتظامی شهرستان رضوانشهر از دستگیری سه نفر از مسافرانی خبر داد که با سلاح سرد موجب ایجاد درگیری در مناطق اردجان و پره سر شده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حامد شادبهر ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در شهر پره سر و روستای اردجان، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که چند نفر مسافر غیربومی پس از تصادف با سلاح سرد به مردم حاضر حمله ور و باعث ایجاد رعب و وحشت و درگیری شدند.

فرمانده انتظامی رضوانشهر تصریح کرد: مأموران با اقدام سریع و قاطع، عاملین نزاع و درگیری را شناسایی و دستگیر کرده و از نامبردگان ۴ قبضه سلاح سرد کشف نمودند.

این مقام انتظامی اذعان داشت: متهمان که سه مرد ۳۴، ۳۶ و ۳۸ ساله بودند پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ شادبهر در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم و آسایش عمومی در دستور کار پلیس است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6575984

