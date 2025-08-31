به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر قدرتنمایی و درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان توسط چند نفر در یکی از محلههای شهر دورود، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان بلافاصله در محل حاضر با اشراف اطلاعاتی و همکاری مردم عاملان درگیری شناسایی و با هماهنگی قضائی هر ۶ نفر عامل درگیری دستگیر و به مقر انتظامی دلالت شدند.
فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه آسایش و امنیت مردم خطقرمز پلیس است، عنوان کرد: افرادی که با قانونشکنی بخواهند خدشهای به آسایش مردم وارد کنند، قطعاً" با واکنش قاطعانه پلیس و دستگاه قضائی مواجه خواهند شد.
