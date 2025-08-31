دستگیری دزدان بلوار چمران شیراز با ۳۳ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت درون خودرو در بلوار چمران شیراز و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۵ قصرالدشت تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند ۲ نفر سارق را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه متهمین در بازجویی اولیه به ۳۳ فقره سرقت درون خودرو در اطراف بلوار چمران اقرار کردند و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه سارقان مقداری اموال مسروقه از جمله ضبط و باند، لاستیک، آچار، باطری، قاب کیلومتر، شمع، موتور جوش کشف شد