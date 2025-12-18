  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد

کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد

بندرعباس- با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در بازرسی از یکدستگاه کامیون تریلی ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتباری جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی در محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۳ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ تیمور دولتیاری ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۶ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و سوخت مکشوفه به شرکت پخش فرآروده های نفتی تحویل گردید.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست: برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6693928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مسعود امیدوار IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من تا حالا فکر می کردم قاچاق فراورده های نفتی از طریق ۶۰۰ کیلومتر خط لوله انجام می شود. پس با تانکر هم قاچاق انجام می شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها