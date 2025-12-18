کامیون حامل ۳۳ هزار لیتر سوخت قاچاق توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتباری جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان بیان داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین گشت زنی در محور بندرعباس به میناب به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۳ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ تیمور دولتیاری ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۶ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و سوخت مکشوفه به شرکت پخش فرآروده های نفتی تحویل گردید.

این مقام انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم مردم فهیم و قدرشناس استان خواست: برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.