به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حقجویان فرمانده انتظامی شهرستان اسلامآباد غرب اظهار داشت: مأموران پاسگاه انتظامی کلهجوب در حین گشتزنیهای روز گذشته در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک شدند و پس از هماهنگیهای لازم، خودرو را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این کامیون، مقدار ۹ تن چوب فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل و بهرهبرداری کشف شد که ارزش ریالی آن بنا بر نظر کارشناسان حدود ۹۰۰ میلیون ریال برآورد میشود.
فرمانده انتظامی اسلامآباد غرب تصریح کرد: در این راستا کامیون توقیف و پروندهای برای راننده متخلف تشکیل شد که به منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.
حقجویان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق منابع طبیعی گفت: حفاظت از جنگلها و مراتع جزو اولویتهای مأموریتی نیروی انتظامی است و شهروندان نیز میتوانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
