۱۳ هزار مازندرانی خادمیار رضوی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ذآیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی عصر یکشنبه در دیدار با مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت کشور، با قدردانی از تلاش‌های خادم‌یاران در سراسر کشور و استان مازندران، گفت: این جریان باید مستقل از هرگونه ملاحظه سیاسی یا مذهبی باقی بماند و مسیر خود را با روحیه جهادی و صبر دنبال کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های خادم‌یاران طی یک دهه گذشته، افزود: شمار اعضای این جریان در کشور به ۱۶۰ هزار نفر و در استان مازندران به ۱۳ هزار نفر می‌رسد و خدمات آنان نمونه‌ای از توجه ویژه امام رضا (ع) است.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین یاد و خدمات شهید آیت‌الله رئیسی، بنیانگذار جریان خادمیاری، را گرامی داشت و برای او علو درجات از درگاه الهی مسئلت کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: اخلاص و دوری از خودبینی در خدمت‌رسانی، کلید اصلی موفقیت در این مسیر است و خادمیاری فرصت ارزشمندی برای تقرب به خدا و انجام عمل صالح به شمار می‌آید.

در ادامه، جلسه معارفه قاسم عزیززاده گرجی به عنوان مدیر جدید کانون‌های خدمت رضوی استان و تکریم محمداسماعیل امامزاده انجام شد.