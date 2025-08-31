به گزارش خبرنگار مهر، رمضان جمال‌پور عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای ورزش خوزستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد بیان کرد: کشتی گیران خوزستان از ابتدای سال تاکنون، ۱۰۰ مدال آسیایی، بین المللی و جهانی کسب کردند و بالای ۷۰ درصد ترکیب تیم ملی را تشکیل می‌دهند. همچنین تیم‌های استان در مسابقات کشوری نیز مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

رئیس هیئت کشتی خوزستان مهم‌ترین رویداد پیش روی کشتی را مسابقات قهرمانان جهان بزرگسالان در کرواسی اعلام کرد و گفت: از ۱۰ نفر ورزشکار این مسابقات ۷ نفر خوزستانی و با شانس مدال هستند.

وی کشتی‌گیران را به کم درآمد جامعه برشمرد و افزود: ۱۰۰ کشتی گیر خوزستانی مرتب در اردوهای تیم ملی در حال رفت و آمد هستند لذا با توجه به وجود صنایع بزرگ استان انتظار می‌رود شرکتی برای کمک به ایاب و ذهاب قهرمانان معرفی شود.

رئیس هیئت کشتی خوزستان اظهار کرد: کشتی‌گیران در رده‌های مختلف نونهالان و وانان رشد می‌کنند هنگامی که در بزرگسالی باید جواب بگیرند به دلیل عدم حمایت رها می‌شوند بنابراین اید برای اشتغال آنها چاره‌ای اندیشید. البته گروه ملی تعدادی از ورزشکاران را استخدام کرد اما متأسفانه پس از ۶ ماه اخراج شدند.

جمال پور با اشاره به زیرساخت‌های کشتی خوزستان، گفت: علیرغم تلاش‌های مدیر کل ورزش جوانان خوزستان، در این زمینه مشکل داریم که انتظار می‌رود در این جلسه اضافه شدن چند خانه کشتی خصوصاً در مرکز استان مصوب شود.

وی تصریح کرد: خوزستان قطب کشتی فرنگی دنیا است بنابراین برای رقابت با استان‌های دیگر باید میزبانی مسابقات داشته باشیم اما فضای موجود مناسب این کار نیست.