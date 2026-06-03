کشتی خوزستان از رتبه یازدهم به سوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان جمال‌پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت کشتی خوزستان که با حضور نایب رئیس فدراسیون کشتی در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: از همان روزی که مسئولیت هیئت کشتی استان را بر عهده گرفتم، تلاش کردیم با برنامه‌ریزی منظم و هدفمند مسیر پیشرفت کشتی خوزستان را هموار کنیم.

وی افزود: با میزبانی رقابت‌های بین‌المللی، مسابقات قهرمانی کشور و اردوهای تیم ملی توانستیم بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشتی خوزستان را جبران کنیم.

رئیس هیئت کشتی خوزستان بیان کرد: با وجود فراز و نشیب‌ها و سختی‌های موجود، شرایط کشتی استان بهبود یافت و جایگاه آن از رتبه یازدهم به رتبه سوم کشور ارتقا پیدا کرد.

وی با تأکید بر جایگاه کشتی فرنگی خوزستان ادامه داد: کشتی فرنگی استان به قطب بی‌بدیل کشتی کشور و حتی جهان تبدیل شده و افتخارات ورزشکاران خوزستانی در رقابت‌های بین‌المللی، آسیایی، جهانی و المپیک گواه این موضوع است.

جمال‌پور گفت: تلاش کردیم با برگزاری مراسم استقبال باشکوه از مدال‌آوران، اهدای جوایز نقدی، اعزام ورزشکاران به مسابقات و میزبانی اردوهای تیم ملی از قهرمانان استان حمایت کنیم.

وی افزود: بازسازی و تجهیز خانه‌های کشتی در نقاط مختلف استان با همکاری اداره کل ورزش و جوانان خوزستان نیز از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع علاوه بر ارائه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای سال‌های اخیر هیئت کشتی خوزستان، اعضای مجمع نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و درخواست‌های خود را مطرح کردند.