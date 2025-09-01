  1. بین الملل
حمله با خودرو به کنسولگری روسیه در سیدنی

پلیس استرالیا از برخورد یک دستگاه خودرو به درب ورودی کنسولگری روسیه در سیدنی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی برخورد یک دستگاه خودرو به درب ورودی کنسولگری روسیه در سیدنی، پلیس استرالیا یک فرد ۳۹ ساله را بازداشت کرد.

پلیس «نیو ساوت ولز» در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه اندکی پس از ساعت ۸ صبح امروز به وقت محلی رخ داده است. پلیس پس از دریافت گزارش‌هایی درباره توقف یک «خودروی غیرمجاز» در ورودی کنسولگری روسیه، به محل اعزام شد.

به گفته پلیس، افسران سعی کردند تا با راننده صحبت کنند اما او خودروی خود را به دروازه ساختمان کنسولگری کوبید.

در این حادثه، یک افسر پلیس استرالیا از ناحیه دست دچار آسیب‌دیدگی شد. تحقیقات پلیس درباره این حادثه ادامه دارد.

