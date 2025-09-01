بازیکنی که با «افغانستان» خوشبخت شد؛ گزینه جانشینی مهدی طارمی مشخص شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علیاری بازیکن تیم ملی فوتبال ایران با دو گلی که در دیدار با افعانستان به ثمر رساند خیلی زود توانست برای خود در نخستین آوردگاه ملی اسم و رسمی دست و پا کند.
دو گل در نخستین بازی ملی کافی بود تا امیر قلعهنویی به طور کامل از عملکرد او رضایت پیدا کند و تبدیل به گزینه او برای خط حمله شود.
او پیش از این نیز قرار بود برای حضور در اردوهای انتخابی جام جهانی دعوت شود اما ترافیک خط حمله باعث شد نتواند حضوری مستمر و پررنگ داشته باشد. نسل جدید مهاجمان ایرانی همچون شهریار مغانلو پشت سر اسامی نظیر سردار آزمون و مهدی طارمی اینقدر زیاد بود که قرار گرفتن اسم او سخت شود اما حالا در سیستم مورد نظر قلعهنویی، علیاری جلوتر از مهاجمانی چون شهریار مغانلو و حتی امیرحسین حسین زاده قرار گرفته است. این نشاندهنده اعتقاد کادر فنی به تواناییها و کارایی او در نقش شماره ۹ مرکز و احتمالاً نوک پیکان هجومی آینده تیم ملی است.
تورنمنتهایی مثل کافا، بازیهای دوستانه یا مقدماتی آسیا، کلاسهایی هستند که میتوانند آزمون واقعی او را در سطوح بزرگتر فراهم کند. حالا او جدی ترین جانشین برای طارمی است تا با فراغ بال بیشتری به فکر درخشش در تیمملی باشد.
علیاری امروز نیز قرار است در خط جمله تیم ملی ایران مقابل هند در دومین بازی شاگردان امیر قلعهنویی در گروه B تورنمنت کافا ۲۰۲۵ حضور داشته باشد تا برای گلزنی تلاش کند و خود را بیش از پیش محبوب کادر فنی کند.
نظر شما