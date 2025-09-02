به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی روز شنبه ۱۵ شهریورماه از ساعت ۱۰ با حضور مقامهای وزرات ورزش، مسئولان فدراسیون ورزشهای همگانی، نمایندگان ارگانها در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار میشود.
همچنین در راستای سیاستهای دولت مبنی بر بهینهسازی و کاهش مصرف انرژی (رفت و آمد کمتر) و ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر دستگاههای دولتی برای ارتقاء خدمات الکترونیکی و بهبود ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک، این مجمع برای دیگر نمایندگان استانها به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.
تشریح عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برنامه های سال ۱۴۰۵، تقویم مسابقات و رویدادهای سال ۱۴۰۴، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه و … از جمله محورهای دستورکار مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای همگانی است.
همچنین در این مجمع گزارش حسابرس مستقل، گزارش بازرس و گزارش مالی یک ساله گذشته فدراسیون ورزشهای همگانی ارائه میشود.
