به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله محمدی در آئین اختتامیه مسابقات کانون‌های والیبال دختران زیر ۱۸ سال کشور در زنجان با قدردانی از برگزارکنندگان، داوران، مربیان، ناظران اعزامی از فدراسیون و ورزشکاران شرکت‌کننده، بر اهمیت حمایت جدی‌تر از ورزش بانوان و ورزش‌های پایه تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی گفت: اگر بخشی از اعتبارات کلان حوزه درمان به توسعه ورزش بانوان اختصاص یابد، می‌توان از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های آینده جلوگیری کرد. ورزش بانوان مساوی با سلامت خانواده و نشاط جامعه است و شرکت‌ها نیز باید در قالب مسئولیت اجتماعی خود، در این مسیر حمایت‌گر باشند.

دمحمدی همچنین با گرامیداشت روز جهانی داور و تبریک قهرمانی اخیر تیم ملی والیبال جوانان کشور در رقابت‌های جهانی، افزود: این موفقیت‌ها نشان داد که با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، جوانان ایران می‌توانند با تلاش و غیرت پرچم کشور را در میادین بین‌المللی به اهتزاز درآورند.

وی با اشاره به ضرورت توسعه ورزش‌های قهرمانی و همگانی در استان تصریح کرد: از وزیر ورزش و جوانان و همچنین از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری‌های لازم برای تقویت زیرساخت‌ها، سالن‌ها و حمایت از باشگاه‌ها انجام شده و امیدواریم شاهد رشد و بالندگی بیشتر ورزشکاران به‌ویژه بانوان ورزشکار در استان زنجان باشیم.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قهرمان واقعی کسی است که علاوه بر موفقیت ورزشی، مزین به اخلاق باشد. تاریخ ورزش نشان داده است که پهلوانان اخلاق‌مدار همواره در یادها باقی می‌مانند. خوشبختانه بانوان ورزشکار حاضر در این مسابقات نیز نشان دادند که اخلاق‌مداری را سرلوحه خود قرار داده‌اند.