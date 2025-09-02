به گزارش خبرنگار مهر، پیاده‌روی یکی از ساده‌ترین، در دسترس ترین و در عین حال مؤثرترین فعالیت ورزشی است که سال‌هاست به‌عنوان پایه‌ای‌ترین شیوه حرکت برای تقویت سلامت جسم و روان معرفی می‌شود. این فعالیت ورزشی نیاز به تجهیزات گران‌قیمت یا فضای خاصی ندارد و هر فرد در هر سن و شرایطی می‌تواند متناسب با توان خود آن را انجام دهد؛ به همین دلیل پیاده‌روی را می‌توان جزو ارزان‌ترین ورزش‌ها دانست که در عین سادگی اثرات شگرفی بر کاهش بیماری‌های چون چاقی و حتی استرس دارد.

فدراسیون ورزش‌های همگانی در کشور طی سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به ترویج پیاده‌روی داشته است. این فدراسیون با برنامه‌ریزی مستمر همایش‌ها و رویدادهای متنوعی را در سطح شهرها و روستاها برگزار می‌کند تا خانواده‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی بتوانند با کمترین هزینه در فضایی شاد و پرانرژی گرد هم‌آیند. هدف اصلی این برنامه‌ها ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت بدنی، گسترش فرهنگ ورزش همگانی و افزایش سطح سلامت عمومی جامعه است.

یکی از نمونه‌های تازه این اقدامات برگزاری مسابقه بزرگ دوی همگانی «تبریزران» است که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش تدارک دیده شده است. این رویداد در روز اول آبان و به میزبانی شهر تبریز برگزار خواهد شد. بدون تردید برگزاری این‌گونه همایش‌ها نه‌تنها به بهبود نشاط اجتماعی کمک می‌کند بلکه فرصتی برای معرفی چهره فعال و پویا از شهرها و استان‌های کشور به شمار می‌آید.

در مجموع توجه به پیاده‌روی به‌عنوان یک عادت روزمره و تشویق مردم به حضور در برنامه‌های همگانی سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده سلامت جامعه محسوب می‌شود. فعالیت‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی و برگزاری همایش‌هایی چون مسابقه بزرگ تبریز، نمونه‌ای روشن از تلاش‌های ملی در این مسیر است که می‌تواند الگویی برای استمرار و توسعه فرهنگ ورزش در کشور باشد.

علیرضا مهدوی دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نخستین مسابقه دو شهری تحت عنوان تبریزران اظهار کرد: این رویداد روز پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و با شعار «با هم می‌دویم برای ایران» برگزار می‌شود. برگزاری این مسابقه با مشارکت گسترده شهروندان به همت هیئت ورزش‌های همگانی آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز برنامه‌ریزی شده است. هدف اصلی ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی، ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت عمومی در قالب یک جشنواره ورزشی است. محل برگزاری نیز پارک ایل‌گلی انتخاب شده که یکی از پرمخاطب‌ترین و شلوغ‌ترین نقاط شهری است.

وی افزود: در این رویداد همه اقشار جامعه دیده شده‌اند. مسیر ۵۰۰ متری برای کودکان طراحی شده تا در فضایی شاد و تفریحی شرکت کنند. مسیر پنج کیلومتری نیز ویژه خانواده‌ها در نظر گرفته شده تا با سرعتی بیشتر از پیاده‌روی اما در قالبی خانوادگی حضور یابند. همچنین مسیرهای ۱۰ و ۲۰ کیلومتری برای ورزشکاران حرفه‌ای تدارک دیده شده است. به برندگان نیز جوایز نفیسی از جمله جوایز نقدی و ۲۰ دستگاه دوچرخه اهدا خواهد شد.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در ادامه تصریح کرد: انتخاب تبریز به‌عنوان میزبان نخستین مسابقه دو شهری به دلیل پیشگام بودن این شهر در ورزش‌های خیابانی و استقبال پرشور مردم آن بوده است. علاوه بر این دسترسی مناسب از طریق پرواز و حمل‌ونقل عمومی امکان حضور گسترده مردم را فراهم می‌کند. پیش‌بینی ما این است که دست‌کم ۳ هزار نفر در این دوره حضور یابند و امیدواریم در سال‌های آینده تعداد شرکت‌کنندگان را به چندین هزار نفر برسانیم همان‌طور که در کشورهای دیگر نیز چنین رویدادهایی با استقبال گسترده مواجه می‌شود.

وی درباره استمرار این طرح در سال‌های آینده به میزبانی سایر استان‌ها نیز گفت: این رویداد به‌صورت سالانه در تبریز برگزار خواهد شد و در عین حال برای سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی شده است. برای مثال در دهه فجر در استان‌های مختلف مسابقات مشابهی برگزار خواهیم کرد.

مهدوی در پایان خاطرنشان کرد: تمام این مسابقات علاوه بر جنبه ورزشی بعد فرهنگی نیز دارند. برای هر شهر نمادها و المان‌های خاص در طراحی لباس و مدال پایان مسابقه در نظر گرفته می‌شود تا هویت و برند شهری تقویت شود. به همه شرکت‌کنندگان نیز مدال پایانی با نماد شهر میزبان اهدا می‌شود. امیدواریم این رویدادها با ایجاد نشاط اجتماعی، توسعه ورزش همگانی و معرفی ظرفیت‌های شهری تأثیری ماندگار بر جامعه داشته باشد.