آنچه بانک مسکن در هفته دولت رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، ترابی با بیان اینکه هفته دولت فرصت ارزشمندی برای تبیین دستاوردها و برنامه‌های نهادهای دولتی به شمار می‌رود؛ گفت: مدیران بانک مسکن در این ایام، تلاش کردند با ارائه گزارش‌هایی شفاف از فعالیت‌ها و خدمات بانک در حیطه کاری خود، نشان دهند که در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای کشور چه گام‌هایی برداشته‌اند.

وی افزود: گرامیداشت این هفته نه تنها یادآور تلاش‌های خالصانه شهیدان رجایی و باهنر است؛ بلکه زمینه‌ای برای تقویت اعتماد عمومی، افزایش آگاهی جامعه از عملکرد دولت و ایجاد پیوندی موثر میان مردم و مدیران فراهم می‌آورد.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در ادامه سخنان خود گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر به ویژه شهدای خدمت و عطرافشانی و غبارروبی از مزار شهدا از اقداماتی است که در هفته دولت توسط مدیران ارشد بانک مسکن در سراسر کشور صورت گرفت.

محمدحسن ترابی ادامه داد: مدیرعامل بانک مسکن در آغازین روزهای هفته دولت، با حضور در منزل مادر شهید «مسعود شرافت» فرزند یکی از بازنشستگان بانک مسکن، از مقام شامخ این مادر شهید تجلیل کرد.

وی در این دیدار، عزت، سربلندی و اقتدار ایران عزیز را مدیون ایثار و از خودگذشتگی فرزندان رشید این مرز و بوم دانست و ما نیز باید با خدمت‌رسانی به مردم و کسب رضایتمندی آنها پایدار این ایثار و از خود گذشتگی باشیم.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن با اشاره به توسعه فرهنگ پاسخگویی در این بانک با محوریت مشتری‌مداری گفت: به منظور ضرورت پاسخگویی به مشتریان، با حضور مدیرعامل بانک مسکن، میز خدمت در ساختمان ادارات مرکزی این بانک با رویکرد مشتری محوری به بهره برداری رسید.

به گفته ترابی، این میز خدمت فعال با مشارکت و پاسخگویی اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک مسکن برپا شد.

وی افزود: مرکز مشاوره و پاسخگویی بانک مسکن نیز که همه روزه پاسخگوی سوالات مشتریان این بانک است؛ در هفته دولت میزبان مدیران این بانک در حوزه‌های مختلف بود که به تماس‌های مردمی پاسخ دادند.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن با اشاره به اینکه تکریم مشتریان یکی از خط مشی‌های اصلی جاری در این بانک است؛ گفت: همچنین کارشناسان مرکز مشاوره و پاسخگویی بانک مسکن در روزهای هفته دولت به حدود ۱۰۰۰ سوال و تماس مردمی پاسخ دادند.

وی همچنین به بازدیدهای مدیرعامل و عضو هیات مدیره بانک از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال، مدیرعامل بانک مسکن با سفر به خراسان رضوی، ضمن دیدار با همکاران، از پروژه نهضت ملی مسکن مهر گان مشهد بازدید کرد. همچنین جعفر آقاملائی نیز در سفر به قزوین در محل پروژه‌های نهضت ملی مسکن مهر گان قزوین حاضر و در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفت.

ترابی به برگزاری تور رسانه‌ای و نشست خبری در محل پروژه نهضت ملی مسکن پردیس در آستانه هفته دولت امسال نیز اشاره کرد و گفت: بانک مسکن در این پروژه ۲۴۸ واحدی که تا پایان پاییز به بهره‌برداری می‌رسد، تمامی تعهدات خود در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را انجام داده است.

مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک مسکن در پایان سخنان خود گفت: تمامی مدیران و کارکنان این بانک در هفته دولت امسال، با اجرای برنامه‌ها و ارائه خدمات متنوع، بار دیگر بر رسالت خود در خدمتگزاری به مردم و ایفای نقش موثر در رونق اقتصادی کشور تاکید کردند. اقدامات صورت گرفته، نشان‌دهنده عزم این مجموعه برای تداوم حرکت در مسیر توسعه، جلب رضایت مشتریان و تحقق سیاست‌های کلان دولت در حوزه تامین مسکن و عدالت اجتماعی است