دیوار ضلع شرقی بقعه تاریخی شیخ کلخوران احیا می‌شود

اردبیل - مسئول دفتر فنی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: دو پروژه مطالعه تزئینات و احیای دیوار ضلع شرقی بقعه شیخ کلخوران تا آخر سال به پایان برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری وند گفت: احیای دیوار ضلع شرقی بقعه تاریخی شیخ کلخوران با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان آغاز شده و توسط پیمانکار پروژه در حال انجام است.

وی افزود: در سال‌های گذشته اقدامات اساسی در مجموعه شیخ کلخوران و محوطه آن انجام شده است و با احیای دیوار ضلع شرقی ساماندهی این مجموعه پیشرفت محسوسی خواهد داشت.

او تاکید کرد: همچنین در پروژه دیگری مطالعه تزئینات داخلی این بنای تاریخی شامل نقاشی‌ها، خطاطی‌های معروف دوره عباسی و کشته بری‌های دوره صفوی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان انجام می‌شود.

حیدری‌وند ادامه داد: انتظار می‌رود دو پروژه مطالعه تزئینات بقعه شیخ کلخوران و احیای دیوار ضلع شرقی تا آخر سال به پایان برسد.

