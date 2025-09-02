به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری وند گفت: احیای دیوار ضلع شرقی بقعه تاریخی شیخ کلخوران با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان آغاز شده و توسط پیمانکار پروژه در حال انجام است.
وی افزود: در سالهای گذشته اقدامات اساسی در مجموعه شیخ کلخوران و محوطه آن انجام شده است و با احیای دیوار ضلع شرقی ساماندهی این مجموعه پیشرفت محسوسی خواهد داشت.
او تاکید کرد: همچنین در پروژه دیگری مطالعه تزئینات داخلی این بنای تاریخی شامل نقاشیها، خطاطیهای معروف دوره عباسی و کشته بریهای دوره صفوی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان انجام میشود.
حیدریوند ادامه داد: انتظار میرود دو پروژه مطالعه تزئینات بقعه شیخ کلخوران و احیای دیوار ضلع شرقی تا آخر سال به پایان برسد.
