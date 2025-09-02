به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عمرانی‌رکاوندی در خصوص مرمت و بهسازی آثار تاریخی استان، گفت: کاخ‌موزه گرگان از بناهای شاخص مربوط به دوره پهلوی اول است که از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ با کاربری موزه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون در سه دوره مرمت شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان گفت: در سال جاری باهدف مرمت اضطراری، رفع آسیب‌ها و رطوبت موجود در کف و جداره‌های بنا، عملیات مرمت و بازسازی کاخ‌موزه گرگان آغازشده و با تخصیص ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی وارد فاز اجرایی شده است.

وی با اشاره به نقش و اهمیت موزه‌ها در توسعه پایدار گفت: در راستای برنامه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی گلستان برای ارتقای کیفیت خدمات موزه‌ای، عملیات بهسازی در کاخ‌موزه گرگان اجرایی شده و به همین دلیل این موزه تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود و پذیرای بازدیدکنندگان نیست.

عمرانی‌رکاوندی در تشریح اقدامات مرمتی این مرحله اظهار کرد: این عملیات شامل ساماندهی و مرمت پوشش حلبی بام به‌منظور جلوگیری از نفوذ آب به جداره‌های داخلی، برچیدن سنگ‌های ازاره اطراف بنا، احیای گربه‌روهای اطراف بنا، اجرای قاب‌بندی‌های سیمانی به‌کاررفته در ازاره، احداث کانال ناکِش در اطراف بنا، تعویض سنگ‌های پلاک آسیب‌دیده در راه‌پله‌های ورودی، مرمت اندود سیمانی بیرونی و تزیینات بیرونی، مرمت اندود داخلی، تعمیر و مرمت سیستم الکتریکال و مکانیکال، احداث کانال دفع آب‌های سطحی، رنگ‌بری و رنگ‌آمیزی مجدد پنجره‌ها و همچنین تعویض شیشه‌های آسیب‌دیده است.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما این است که در این مرحله مرمت اضطراری بنا طی شش ماه به پایان برسد و موزه دوباره آماده بازدید شود، بااین‌حال ازآنجاکه مرمت بنا امری مستمر و دائمی است، در سال‌های آینده نیز نیازمند تخصیص اعتبارات برای نگهداری و مرمت این اثر ارزشمند خواهیم بود.

بازبینی محتوایی کاخ‌موزه در دستور کار اداره‌کل

معاون میراث‌فرهنگی استان گلستان یکی دیگر از اقدامات ضروری در این مجموعه را بازبینی محتوایی و تدوین سناریوی جدید موزه‌ای عنوان کرد و افزود: تهیه طرح محتوایی موزه باهدف ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد فضایی پویا و مخاطب‌محور و استانداردسازی موزه متناسب با ماهیت و کارکرد آن در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته عمرانی‌رکاوندی، بر اساس برآوردهای اولیه، بازپیرایی کاخ‌موزه گرگان برای تهیه طرح‌های محتوایی، موزه‌آرایی، تأمین تجهیزات و مواد نمایشگاهی جدید، راه‌اندازی بخش‌های تازه و حفاظت و مرمت اشیای فرهنگی‌تاریخی مرتبط، نیازمند اعتباری حدود ۵۰ میلیارد ریال است.

کاخ‌موزه گرگان به‌عنوان نخستین موزه شمال کشور در سال ۱۳۵۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و دارای حریم مصوب است.