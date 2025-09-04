سند راهبردی مرمت استان اصفهان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد بعد از ظهر پنج شنبه در آئین رونمایی از تکمیل پروژههای مرمتی و تکمیل ۲۰۰ پروژه مرمتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با تجلیل از خدمات ارزنده مرمتکاران پیشکسوت، آنان را «گنجینههای زنده و طلایهداران عرصه میراثفرهنگی» خواند و اظهار کرد: دین ما به این عزیزان، تنها با قدردانی سمبلیک ادا نمیشود، بلکه باید با برنامهریزی دقیق، دانش و تجربه بیمانندشان را برای نسلهای آینده به میراث بگذاریم و شرایطی فراهم کنیم که در کمال سلامت و آرامش، شاهد تداوم راهشان توسط جوانان این مرز و بوم باشند.
وی در ادامه با تشریح بسته جامع پیشنهادی برای پاسداشت و آیندهنگری در حوزه مرمت، از اجرایی شدن برنامههای در سه محور اصلی در بخش تجلیل و پاسداشت (گذشته و حال) با هدف ایجاد آرشیو تصویری و تاریخ شفاهی از خاطرات و تجربیات پیشکسوتان مرمت به عنوان گنجینهای ملی و نیز انتشار "طلایهداران میراث چاپ مجموعه کتابی از زندگینامه و آثار پیشکسوتان مرمت استان اصفهان و نیز اعطای نشان افتخار میراث اصفهان اهدای نشان و لوح تقدیر ویژه و دائمی از طرف استانداری به پیشکسوتان خبر داد.
وی با اشاره به ایجاد صندوق حمایت از سلامت پیشکسوتان مرمت از اختصاص بودجهای برای پوشش بخشی از هزینههای درمانی آنها خبر داد و گفت: در بخش راهبردی و آیندهنگر (حال و آینده) راهاندازی «مدرسه سنتی مرمت اصفهان» و ایجاد مرکزی علمی-عملی تحت نظر پیشکسوتان برای آموزش اصیلترین روشهای مرمت به نسل جوان پیشنهاد میشود.
جمالینژاد تسهیل «انتقال دانش نسل به نسل» را با الزامی کردن حضور پیشکسوتان به عنوان مشاوران عالی در تمامی پروژههای مهم مرمتی استان امری مهم دانست و از تصویب "سند راهبردی مرمت استان اصفهان خبر داد.
وی اضافه کرد: تدوین سندی با نقشه راه مشخص و استفاده از نظرات پیشکسوتان برای اولویتبندی پروژهها و افزایش و تضمین بودجه مرمتی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ردیف بودجه مستقل و پایدار برای مرمت از محل درآمدهای گردشگری و اعتبارات ملی باید تامین شود.
استاندار اصفهات با اشاره به پویش «میراث ما، مسئولیت ما» بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی برای جذب مشارکت مردمی و خیرین در پروژههای مرمتی امری انکارنشدنی و لازم است زیرا میتوان برای ستفاده از اسکن سهبعدی، عکسبرداری هوایی و دیجیتال برای مستندسازی و کمک به فرآیند مرمت استفاده کرد.
وی در بخش فرهنگی و اجتماعی ایجاد «موزه زنده مرمت» با اختصاص یک بنای تاریخیِ مرمتشده به نمایش دائمی ابزارآلات، روشها و تاریخچه مرمت در اصفهان و نیز معرفی مرمتگران به عنوان «سفرای فرهنگی اصفهان» نام برد و افزود: به رسمیت شناختن نقش آنان در دیپلماسی فرهنگی و معرفی جهانی شهراهمیت زیادی دارد.
استاندار اصفهان در پایان تأکید کرد: این برنامهها تنها یک آغاز است و در استانداری مصمم هستیم با همکاری دستگاههای زیربط، از جمله اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، این طرحها را با سرعت و دقت لازم دنبال کنیم تا هم از سرمایههای انسانی خود حفاظت کنیم و هم میراث فرهنگی بی مانند اصفهان را برای آیندگان به نحو شایستهای حفظ نمائیم.
