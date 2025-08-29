به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پنجشنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، به مناسبت هفته دولت، مراسم افتتاح پروژه ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران در کلاردشت استان مازندران، با حضور عیسی قاسمی طوسی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، کامران پولادی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات و فناوریاطلاعات مازندران، حجتالاسلام محمد باکویی امامجمعه شهرستان کلاردشت، مسعود وکیلی فرماندار شهرستان کلاردشت، مدیر ارتباطات منطقهای شمال کشور ایرانسل و جمعی از مدیران محلی و مسئولان اجرایی، برگزار شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، با اشاره به افتتاح این سایت ارتباطی، گفت: فراهم شدن دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت، صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه اقدامی در مسیر عدالت ارتباطی و کاهش فاصله دیجیتال میان شهر و روستا است و حضور ایرانسل در چنین طرحهایی، نویدبخش توسعه فناوری به شکل متوازن در سراسر کشور است.
با افتتاح این سایت جدید ارتباطی در روستای پیمبور شهرستان کلاردشت، ۱۸۵ نفر جمعیت در قالب ۶۳ خانوار، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
با راهاندازی این سایت ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستای پیمبور واقع در کلاردشت استان مازندران، با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.
ایرانسل، با هدف توسعه بیش از پیش زیرساختهای ارتباطی و افزایش پوشش اینترنت پر سرعت، بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده که این آمار در شهرهای بزرگ ۱۰۰ درصد و در شهرهای دیگر نیز نزدیک به این میزان است.
ایرانسل برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر شهرها، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه، قرار داده است.
نظر شما